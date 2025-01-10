moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

騰訊微信獲美剔出惡名市場名單 淘寶拼多多續上榜 抖音商城首列入

【明報專訊】美國貿易代表辦公室（USTR）周三（8日）公布《2024年假冒和隱私惡名市場名單》，騰訊（0700）旗下微信在2021年至2023年均被列入該名單，最新成功脫離名單；不過阿里巴巴（9988）旗下淘寶、拼多多（美：PDD）、百度（9888）旗下百度網盤及敦煌網仍在名單之上，字節跳動旗下抖音商城更是首次上榜。

騰訊昨收市報373.4元，升1.1%，成交226.36億元；阿里巴巴及百度分別跌0.37%及1.25%。USTR早於2006年在《特別301報告》設立「惡名市場名單」，列出存在盜版或假冒商品服務，或為大量盜版和假冒行為提供便利、默許或從中獲益的線上平台及實體市場，今年共有38個網上平台及33個實體市場上榜。

內媒：或助改善騰訊國際市場形象

騰訊日前遭美國國防部列入中國軍工企業名單，據內媒報道指出，該名單主要限制相關企業與美國國防部及其供應商之間的採購交易，但可能會引發其他美國部門跟進。「惡名市場名單」則由美國總統辦公室簽發，更針對綜合貿易。報道又表示，微信過去曾強烈反對被列入名單，多次向USTR強調集團長期以來一直支持知識產權體系，以及在知識產權方面投入資金共同推進知識產權保護發展。今次微信被移除或是反映美國對集團在知識產權方面的認可，或有助改善騰訊國際市場的形象。

USTR表示，今年重點關注非法網上藥房和假藥，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）稱，假冒和盜版是全球共同關注的問題，敦促美國貿易伙伴一同打擊假冒和盜版商品。

指抖音商城假貨「爆炸式」增長

此外，當局首次列入字節跳動旗下電商平台抖音商城，稱其反映中國假貨銷售不斷變化的性質。USTR指出，持份者反映抖音商城的假冒商品數量呈「爆炸式」增長，不過平台的通知和下架系統無效，要求刪除的回應時間很長，投訴近乎沒有得到任何回應，認為抖音應處理平台上假冒商品氾濫的擔憂。

報告稱中國續為第一大仿冒品來源

報告又提到，中國繼續是世界第一大仿冒品來源，來自內地及由內地轉運到香港的假冒和盜版商品佔美國海關2023年查獲的假冒及盜版商品佔總數量的90%，以製造商建議零售價計亦佔84%。報告又指出，內地近日經濟衰退令部分市場的客戶流失，假貨賣家繼續利用實體店接觸客戶等，惟實體市場執法力仍然薄弱，鼓勵中國應修改和擴大執法行動的範圍。

明報記者