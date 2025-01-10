騰訊微信獲美剔出惡名市場名單 淘寶拼多多續上榜 抖音商城首列入

騰訊昨收市報373.4元，升1.1%，成交226.36億元；阿里巴巴及百度分別跌0.37%及1.25%。USTR早於2006年在《特別301報告》設立「惡名市場名單」，列出存在盜版或假冒商品服務，或為大量盜版和假冒行為提供便利、默許或從中獲益的線上平台及實體市場，今年共有38個網上平台及33個實體市場上榜。

內媒：或助改善騰訊國際市場形象

騰訊日前遭美國國防部列入中國軍工企業名單，據內媒報道指出，該名單主要限制相關企業與美國國防部及其供應商之間的採購交易，但可能會引發其他美國部門跟進。「惡名市場名單」則由美國總統辦公室簽發，更針對綜合貿易。報道又表示，微信過去曾強烈反對被列入名單，多次向USTR強調集團長期以來一直支持知識產權體系，以及在知識產權方面投入資金共同推進知識產權保護發展。今次微信被移除或是反映美國對集團在知識產權方面的認可，或有助改善騰訊國際市場的形象。

USTR表示，今年重點關注非法網上藥房和假藥，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）稱，假冒和盜版是全球共同關注的問題，敦促美國貿易伙伴一同打擊假冒和盜版商品。

指抖音商城假貨「爆炸式」增長

此外，當局首次列入字節跳動旗下電商平台抖音商城，稱其反映中國假貨銷售不斷變化的性質。USTR指出，持份者反映抖音商城的假冒商品數量呈「爆炸式」增長，不過平台的通知和下架系統無效，要求刪除的回應時間很長，投訴近乎沒有得到任何回應，認為抖音應處理平台上假冒商品氾濫的擔憂。

報告稱中國續為第一大仿冒品來源

報告又提到，中國繼續是世界第一大仿冒品來源，來自內地及由內地轉運到香港的假冒和盜版商品佔美國海關2023年查獲的假冒及盜版商品佔總數量的90%，以製造商建議零售價計亦佔84%。報告又指出，內地近日經濟衰退令部分市場的客戶流失，假貨賣家繼續利用實體店接觸客戶等，惟實體市場執法力仍然薄弱，鼓勵中國應修改和擴大執法行動的範圍。

明報記者