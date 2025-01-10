moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

陸東料港股A股今年可升兩成

標籤：經濟

【明報專訊】近日內地和本港股市疲弱，星級分析師陸東直言目前兩地股市太便宜，他預計內地今年將會大幅度降存款利率，甚至出現負利率，3月人大會議前會推更多寬鬆政策支持經濟增長，相信今年的投資環境將會較過去3年好，估計A股及港股今年都有兩成升幅。

陸東昨出席東亞銀行「2025年經濟及市場展望」時提到，目前內地和本港股市估值太便宜，假設今年升兩成，即恒生指數升至24,000點、A股則重越4000點以上，仍未回到中間位置，所以不認為升兩成有何難度，「純粹當反彈來看也好，中期復蘇也好，絕對有條件」。

去年9月內地推出「組合拳」刺激經濟，陸東預期今年相關措施將繼續推出，為市場增加流動性，3月兩會前將有支持民企的鬆綁政策公布。他又指出，內地居民的存款創歷史新高，認為內地除了降準、降息，最重要大減存款利率，甚至「劈到負利率」，將數萬億元人民幣的存款資金迫到資本市場流動，並製造內需，認為減存款息比減貸款息更有用。

匯豐上調恒指年底目標至23870點

匯豐昨日發表的亞洲策略報告，同樣預期港股今年有近兩成升幅，將恒生指數今年底目由前預測23,420點，上調1.9%至23,870點，國指由8610點上調2.21%至8800點。該行維持給予中國股票「超配」（overweight）評級，港股更由「中性」上調至「超配」；相對之下，建議「低配」日、台股市，韓股則由「低配」上調至「中性」。

匯豐指出，內地經濟前景有改善，近期政策基調的轉變堅定了政府穩定經濟的決心，對A股市場來說是個好兆頭，香港市場也將進一步受益，股票市場活動已開始活躍。港股交易量已經增至日均100億美元以上，北水淨流入已飈升至2019年以來的最高水平，目前佔市場成交額的近四分之一。IPO勢頭亦強勁，而修訂規則給予A股公司來港上市快速道路的新舉措，都有助今年更多公司上市。

翻查資料，匯豐去年初預期恒指升約一成三，以19,300點為目標。恒指去年最終升逾17%，收報20,059點，與匯豐預測甚為接近。惟匯豐2023年預期通關利好港股，恒指有望升一成半，以22,810點為目標，結果恒指受重磅科網股大跌拖累全年瀉近14%，以17,074點收市，與匯豐預測差距逾5000點。