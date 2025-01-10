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施永青：今年減息或較預期多 樓市現吸引力

【明報專訊】中原集團創辦人兼主席施永青表示，現時投資香港樓市的吸引力開始湧現，市場出現實質承接力，因供樓成本與租樓成本開始收窄，但目前而言於上半年仍未能體現，指出若再經過兩次減息後，本港樓市的購買力會更為明顯。他提到，現時市場過度擔憂息口不能回落，認為今年本港樓市會先低位爭持，當市場發現形勢沒太差後將「閃電回穩」，若情况理想並有機會回升。

施永青出席「2025年經濟及市場展望」講座時指出，現時市場過度擔憂息口不能回落，但他從美聯儲去年於減息「口硬手軟」的經驗，估計美息回落速度非如市場預想般慢。他提到，於去年9月份減0.5厘後，表明日後減息機會不大，但分別於去年11月及12月各減0.25厘，指出「現時（市場）預期減兩次，分分鐘（今年）上半年已經減完」，若有3次減息，投資者對於本港樓市預期會好轉。

陸東：樓價縱跌兩三成 仍過高

星級分析師陸東認為，目前本港樓宇庫存偏高，現時樓市最大風險為本港發展商於一手樓的開價較低，拖累二手樓價下跌，並形成惡性循環。他提到即使過去樓價跌兩至三成，截至去年9月底本港家庭負債佔GDP近九成，指出樓價仍然過高，他認為今年樓價可持平一年，成交回升，因內地支持經濟政策出台後，改善股市及資金流動性。

施永青則稱，本港住宅供應沒過多，市民負擔能力沒有萎縮，部分企業人工及租金亦有增加。他認為息口上升，增加市民供樓的按揭成本，以及近兩年發展商因樓價下跌，急於「出貨」而減價，令近年樓價跌幅較大。