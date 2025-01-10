布魯可暗盤升74% 每手帳賺1.3萬 超購5998倍歷來第三勁 「頂頭槌」斥7350萬才穩獲一手

明報記者 邱潤青

布魯可國際發售部分亦超購37.6倍。由於認購反應熱烈，布魯可觸發回補機制，悉數行使發售量調整權增加發行數量，在原先發售2412.03萬股基礎上，額外配發15%（即361.8萬股）新股份，令集資額由原先的14.55億元增至16.74億元。重新分配後，香港公開發售1206.03萬股，佔發售總數43.5%，國際發售佔56.5%。

紐曼思富途耀才暗盤微跌

而布魯可是次共接獲12.68萬份有效申請，一手中籤比率為10%；是次多達5454張「頂頭槌飛」， 認購120.6萬股（4020手）才穩獲一手，獲分派股數與其他「有幸」獲分貨的投資者相同。而布魯可昨日暗盤表現強勁，其中於輝立暗盤最高見108.1元，較定價60.35元高近八成。收報105.3元，升74.48%，成交314萬股，涉資3.26億元。不計手續費，一手300股，帳面賺13,485元。於富途及耀才均收報104.7元，較定價升73.49%。不計手續費，每手帳面賺13,305元。

至於與布魯可今日同日掛牌的紐曼思，昨日暗盤表現則較遜色，在富途及耀才均收報0.79元，較上市價0.8元微跌1.25%。一手8000股，不計手續費，帳面蝕80元。於輝立暗盤收報0.8元，無升跌。該股昨日公布分配結果，公開發售部分獲超額64.17倍，認購25手可穩獲一手。

問止中醫申港上市 暫仍錄虧損

另外，內地人工智能賦能的中醫醫療服務提供商問止中醫昨日來港遞表申請上市，海通國際為獨家保薦人。據初步招股書，問止中醫主要提供全方位中醫諮詢、處方、治療及隨訪服務，兩大業務支柱為中醫人工智能輔助診療系統「中醫大腦」及中醫社區「精一書院」。該公司暫仍錄得虧損，去年首三季收益1.73億元（人民幣，下同），按年增加33.87%，期內虧損5572萬元。