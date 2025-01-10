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恒指四連跌 北水連續3日逾百億淨買

標籤：經濟

【明報專訊】港股弱勢持續，雖然騰訊（0700）、小米（1810）連日急跌後反彈，昨最多分別升逾3%及4%，但無助終止大市四連跌。恒指昨微跌38點，收報19,240點，高低波幅不超過200點，4天累跌近520點，全日成交進一步縮減至不足1300億元。北水淨買113億元，連續3日錄逾百億元淨入。

騰訊結束六連跌 收升1.1%

隔晚美股個別發展，恒指昨低開25點後一度升過125點。但之後無力再上，午後反覆向下，最終跌38點或0.2%。國指跌11點或0.2%，收報6978點；科指微升4點或0.1%，收報4311點。北水淨入雖減少兩成多，但仍連續三日高於100億元，連續15日淨入，累計1164億元。騰訊繼續成為北水掃貨目標，昨錄近60億元淨買入，小米亦獲淨入8.16億元；美團（3690）、安踏（2020）則分別遭淨沽6.93億元及1.19億元。

美國貿易辦公室將騰訊微信剔出惡名市場名單，騰訊終結束六連跌，收升1.1%；小米周三回購430萬股，涉資逾1.4億元，為去年9月初以來首次回購，昨升2.9%，其他科網股個別發展，阿里巴巴（9988）偏軟，美團、京東（9618）跌1%；內需股有追捧，康師傅（0322）急升12.2%，為升幅最大藍籌，農夫山泉（9633）升3%，安踏升4%，但李寧（2331）跌半成，成跌幅最大藍籌；金融股向下，友邦保險（1299）、工行（1398）建行（0939）齊跌逾1%。個股方面，連日有大行將新世界（0017）目標價劈到4元，該股昨續跌2.5%至4.66元，連跌9個交易日兼見歷史低位；國泰（0293）將於2025年中重啟羅馬直航，昨升7.8%至10.6元，連升5個交易日，並創5年半新高。