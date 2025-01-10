moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

人行下周港發600億票據 歷來最多

【明報專訊】人民銀行公布將於下周五（17日）在本港發行600億元（人民幣，下同）央行票據，規模為歷來最大，票據期限為6個月，將於下周三（15日）通過金管局中央結算系統債券投標平台進行競價投標。此舉勢進一步抽緊本港離岸人民幣流動性，早前內媒引述人行人士指是顯示維穩匯率決心，渣打中國宏觀策略部主管劉潔發表報告，指是次發行目標是在人民幣跌至偏弱區間後，阻止匯率短期內進一步貶值，預期離岸人民幣偏緊將持續至2月初農曆新年後。

進一步抽緊港離岸人幣流動性

近期交易員表示中資大行在港沽出美元，減少融出離岸人幣流動性，離岸人幣隔夜拆息周一曾抽升至10厘。劉潔表示在離岸人幣流動性連續幾天大幅收緊後，市場傳出境內企業將在岸人民幣資金轉移至離岸受限制，顯示當局有意收緊離岸人民幣流動性。

特朗普將於20日就任美國總統，一旦對華進口貨品加徵關稅，將加大人民幣貶值壓力，劉潔認為特朗普幾乎不可能對華貨品關稅提高到60%，當特朗普政府政策更為明確後，內地才會重新審視外匯政策，包括決定是否允許中間價下調低於7.2，該行預計在岸人民幣會在可預見將來跌穿7.35。昨日人民幣中間價報7.1886，較周三上調1點子（1元等於1萬點子），較市場測算偏強1250點子，將在岸價波幅下限定於7.3323。美匯指數昨晚企穩在109水平，截至晚上10時半，在岸人民幣跌5點子報7.3321，離岸價報7.3547，下跌10點子。瑞銀料人行不會積極將人民幣貶值應對關稅，不過關稅加上美元強勢令貶值壓力持續，在岸價年底或見7.6。