人行下周港發600億票據 歷來最多

進一步抽緊港離岸人幣流動性

近期交易員表示中資大行在港沽出美元，減少融出離岸人幣流動性，離岸人幣隔夜拆息周一曾抽升至10厘。劉潔表示在離岸人幣流動性連續幾天大幅收緊後，市場傳出境內企業將在岸人民幣資金轉移至離岸受限制，顯示當局有意收緊離岸人民幣流動性。

特朗普將於20日就任美國總統，一旦對華進口貨品加徵關稅，將加大人民幣貶值壓力，劉潔認為特朗普幾乎不可能對華貨品關稅提高到60%，當特朗普政府政策更為明確後，內地才會重新審視外匯政策，包括決定是否允許中間價下調低於7.2，該行預計在岸人民幣會在可預見將來跌穿7.35。昨日人民幣中間價報7.1886，較周三上調1點子（1元等於1萬點子），較市場測算偏強1250點子，將在岸價波幅下限定於7.3323。美匯指數昨晚企穩在109水平，截至晚上10時半，在岸人民幣跌5點子報7.3321，離岸價報7.3547，下跌10點子。瑞銀料人行不會積極將人民幣貶值應對關稅，不過關稅加上美元強勢令貶值壓力持續，在岸價年底或見7.6。