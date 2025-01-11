融創被申清盤急挫26% 重債內房陪跌 世茂遭提清盤呈請 追討2.6億人幣債

明報記者 方楚茵

另外，昨晚世茂集團（0813）公布，深化連盛投資作為呈請人昨日向香港高等法院提出對世茂清盤呈請，涉及該集團與招銀國際財務相關跨境貸款所提供的擔保，未償還金額約2.58億元人民幣。高院將該呈請首次聆訊日定為3月19日。

融創中國昨曾跌近三成，收市仍跌近26%，報1.23元；其他內房股價亦被震散，融信中國（3301）、世茂、寶龍（1238）、雅居樂（3383）分別跌13%、9.5%、10%及9%。

融創：被追2.3億 或加速債主追債

事實上，融創中國早於2023年11月第一次重組境外債務，惟市場回覆不及預期下，出現兌付困難。據報目前融創中國正在第二次重組境外債務，並擬最快3月公布初步重組方案。此前亦有消息稱，集團將無法按時兌付2025年9月到期的美元債，正在研究可替代方案，但目前還未形成方案。

境內方面，融創中國亦正重組境內債務，不過今次重組方案更接近境外處理方式，不再只保守地展期。是次境內債的第二次重組涉及境內公開債合計154億元人民幣，提供包括「削債、轉股、展期、降息」，即提供包括現金要約收購、債轉股票或者股票經濟收益權兌付、以資抵債、留債展期四個選項，不過削債比例僅超過50%。早前有報道稱，融創中國其中8隻境內債已獲足夠支持，若要重組則仍需獲另外兩筆債券投資者批准。

碧桂園債務重組方案 關鍵債主未同意

另一巨頭碧桂園（2007）境外債務重組計劃於周四晚出爐，昨即傳出主要債權人小組尚未同意周四公布的境外債務重組條款。彭博社引述消息表示，碧桂園新的重組提案沒有得到特設債權人小組的支持，這部分債權人持有碧桂園存續總計約104億美元本金的債券超過三成。報道引述消息稱，與碧桂園的談判從11月已開始，12月最後一周進度放緩，因為在重組條款上存在分歧，包括強制可轉換債券的轉換價和償債日期等。消息稱，特設債權人小組和碧桂園還就股東貸款轉換為離岸附屬公司股份的提議出現爭議。

不過，報道引述消息人士稱，特設債權人小組仍願意繼續與碧桂園及其協調委員會溝通，以完成重組方案談判。同時，碧桂園預計很快將會復牌，將有助雙方確定強制性可轉換債券的轉換價格。