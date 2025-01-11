騰訊大手沽微盟優必選 概念股應聲挫

騰訊回應：會主動檢視投資組合

騰訊旗下微信小店「送禮物」功能去年12月底啟動測試，帶動第三方商業服務供應商微盟股價水漲船高，騰訊隨即連續於上周五（3日）及周一（6日）在場內沽出6210.1萬股及1.2億股，最近持股不足1億股，較12月初披露持股大減1.98億股，以兩次披露沽貨平均價每股3.49元及3.4元計，涉資約6.8億元，持股量由8.39%降至2.94%。

微盟周四公告表示，將與騰訊繼續保持互惠共贏的商業合作關係，公司作為微信小店、小程序和騰訊廣告的服務商，為商家在騰訊生態內提供高質量的SaaS產品和精準營銷服務，促進商家業務增長。公告無阻投資者沽貨，微盟股價昨現「清倉式」下跌，以近全日低位1.88元收市，大跌40.9%。

此外，騰訊在上周五（3日）及周二（7日）分別減持929萬股及975.3萬股優必選，平均作價每股59.3395元及49.5522元，完成減持後持股量由8.05%降至2.08%，累計減持近2500萬股。按優必選上市前股東於去年12月底解禁後平均價約52元計，套現約13億元。

優必選回應內媒查詢時表示，減持對公司經營和業務無任何影響，將繼續和騰訊保持合作。

截至2024年9月底止，騰訊於聯營公司的投資為2660.57億元人民幣，包括上市企業1452.64億元人民幣；上市投資公司（不包括附屬公司）權益的公允價值為6125億元人民幣，意味集團仍持有眾多上市公司的股權。不過騰訊大手減持投資組合早有前科，包括2021年及2022年以實物發派方式，將持有的京東（9618）及美團（3690）大部分持股派發予股東。