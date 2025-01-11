moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

騰訊大手沽微盟優必選 概念股應聲挫

【明報專訊】騰訊（0700）今年新聞不斷，最新連環大手減持微盟集團（2013）及優必選（9880），合共套現近20億元，沽貨後持股量已低於5%披露門檻，日後出售持股毋須再公布。集團連番減持動作令市場憂慮其他投資組合公司亦「岌岌可危」，多隻「騰訊概念股」昨應聲下跌（見表）；騰訊回應稱，集團會主動檢視投資組合，並評估潛在調整動作，以將資金用於股東回報或新投資項目。騰訊昨收市報369.6元，跌1.02%。

騰訊回應：會主動檢視投資組合

騰訊旗下微信小店「送禮物」功能去年12月底啟動測試，帶動第三方商業服務供應商微盟股價水漲船高，騰訊隨即連續於上周五（3日）及周一（6日）在場內沽出6210.1萬股及1.2億股，最近持股不足1億股，較12月初披露持股大減1.98億股，以兩次披露沽貨平均價每股3.49元及3.4元計，涉資約6.8億元，持股量由8.39%降至2.94%。

微盟周四公告表示，將與騰訊繼續保持互惠共贏的商業合作關係，公司作為微信小店、小程序和騰訊廣告的服務商，為商家在騰訊生態內提供高質量的SaaS產品和精準營銷服務，促進商家業務增長。公告無阻投資者沽貨，微盟股價昨現「清倉式」下跌，以近全日低位1.88元收市，大跌40.9%。

此外，騰訊在上周五（3日）及周二（7日）分別減持929萬股及975.3萬股優必選，平均作價每股59.3395元及49.5522元，完成減持後持股量由8.05%降至2.08%，累計減持近2500萬股。按優必選上市前股東於去年12月底解禁後平均價約52元計，套現約13億元。

優必選回應內媒查詢時表示，減持對公司經營和業務無任何影響，將繼續和騰訊保持合作。

截至2024年9月底止，騰訊於聯營公司的投資為2660.57億元人民幣，包括上市企業1452.64億元人民幣；上市投資公司（不包括附屬公司）權益的公允價值為6125億元人民幣，意味集團仍持有眾多上市公司的股權。不過騰訊大手減持投資組合早有前科，包括2021年及2022年以實物發派方式，將持有的京東（9618）及美團（3690）大部分持股派發予股東。