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恒指再挫176點險守19000 全周挫3.5％

【明報專訊】承接滬深股市跌逾1%，加上缺乏利好消息刺激，恒指及國指連跌5日，騰訊（0700）早段反彈在380元前遇阻力兼掉頭回落，加上重磅科技股齊跌拖累，恒指下降至近19,000點收市，報19,064點，跌176點或0.92%。國指收報6898點，跌1.16%，科指收報4260點，跌1.18%。全周計，恒指累跌695點或3.52%，國指累跌3.65%，科指本周累跌3.23%。

大市昨錄1446億元成交，較周四增加12.11%，其中北水南下合計淨流入46.5億元，較周四減少59.08%，連續第16日淨流入，累計淨流入1211.3億元，但北水本月暫累計淨流入646.92億元，按月減少32.22%。

ATMXJ已拖低恒指約85點，佔跌市比重約48.3%，其中美團（3690）跌3%「最傷」，連跌5日，累跌約8.8%。阿里巴巴（9988）及京東（9618）均跌逾1%，騰訊跌1%，小米（1810）跌0.6%。內地股市下跌，令內險股投資表現存不明朗，中國平安（2318）跌4.2%，中國人壽（2628）跌4.4%，中國人保（1339）跌2.18%。

匯控逆市升1.2％ 創逾6年半新高

市場物色防守股，匯控（0005）逆市做好兼近全日最高位收市，報76.5元，創逾6年半以來新高，單日升1.19%，中電（0002）升0.6%。受惠金價重上2700美元，黃金相關股表現突出，紫金礦業（2899）升3.13％，成升幅最大藍籌股，靈寶黃金（3330）升20.1%，中國黃金國際（2099）升4.76％。

第一上海首席策略師葉尚志指出，資金未敢貿然抄底，令港股反彈乏力，短期技術超跌開始浮現，恒指的9日相對強弱指標（RSI）已下跌至30以下，估計市底承接力逐步增強，以去年9月23日的收市18,247點視作政策市起點。