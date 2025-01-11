moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

科大研究院：今年內地GDP料增4.5%

標籤：經濟

【明報專訊】香港科技大學利豐供應鏈研究院昨日發布《2025年中國商業十大熱點報告》。研究院研究主管錢慧敏表示，隨着內地政府支持政策相繼落地，以及居民可支配收入的穩步增加，今年消費品領域有望獲得新動力。樂觀而言，預計今年內地GDP增長將達到4.5%，零售銷售額漲幅可達5%。

數字消費成擴內需新空間

錢慧敏表示，為提振內需並應對「貿易戰2.0」，近期宏觀政策正轉趨積極，貨幣政策調整為「適度寬鬆」。另外，赤字率提高、地方專項債和超長期特別國債的發行均為經濟提供支持。而房地產和股市在此背景下也展現向好預期。

錢慧敏稱，去年1至10月，內地服務零售額按年增長6.5%，較同期商品零售額增速高3.3個百分點，顯示服務消費增長潛力巨大。此外，縣域經濟增長強勁，縣域商業成為新的增長動力，消費者日益注重品牌及產品質量。內地消費者對生鮮產品需求亦持續旺盛，而隨着網購用戶規模已超過9億，數字消費成為擴大內需的新空間。

在競爭日趨白熱化的環境下，錢慧敏稱，消費者對餐飲業的性價比要求愈加提高，客單價下滑和高成本將成為重大挑戰。消費品企業若要應對利潤率下降和高開關店率難題，必須提升供應鏈韌性，專注於成本控制和效率提升，探索創新模式，甚至推動內外貿融合以增強競爭力。

面對零售業出海趨勢，錢慧敏表示，今年內地消費品市場競爭壓力將繼續加劇，促使零售企業出海以尋找新商機，大量企業將目光瞄準海外新興市場。出海時，企業需重視合規及本地化。此外，她強調，消費品市場的競爭屬於良性，不會加劇通縮風險。