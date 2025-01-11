美職位增25.6萬 遠超預期 通脹預測逾16年最高 道指曾跌500點

就業市場穩健，恐降低美聯儲減息動力。美股三大指數早段下挫，道指跌逾500點，標普500指數及納指跌逾1%。市場憂慮美國將對俄羅斯實施更嚴厲制裁，恐影響原油供應。國際油價午夜前升4%，布蘭特期油升穿每桶80美元，是去年10月以來首次。紐約期油高見每桶77.86美元。

聯儲線人：本月減息關上大門

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，美聯儲本月減息的可能性本來已經很小，而12月的非農就業數據更為本月「任何減息前景關上大門」。芝商所FedWatch工具顯示，交易員押注3月減息的概率不足三成，遠低於數據公布前的四成以上。交易員預計，美聯儲到6月才開始減息。

市場預期利率較長時間維持高位，美匯指數漲至109.966，是2022年11月以來高位。英鎊兌美元昨曾跌穿1.22，而英鎊兌港元曾跌至9.49算，刷新14個月低位。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，由4.28厘左右，升至高見4.38厘。美國10年期國債孳息率更高見4.79厘，刷新14個月高位。美債受壓，亦拖累英國10年期國債孳息率漲至高見4.889厘。

美匯指數撲110 債息14月新高

安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian表示，美國引領全球債券拋售，英國等國家「存在國內問題，如果受美國影響，導致國債孳息率繼續上升，這些問題就會顯著放大」，但它們不能只怪罪美國。嘉信理財的分析指出，美國就業職位增長強勁及低失業率是經濟健康的指標，卻可能令希望進一步減息投資者有點失望。期貨數據顯示，交易員預計今年只會減息0.3厘，減幅低於非農數據公布前預期的0.45厘。

美聯儲多名官員周四表明，利率可能會在當前水平維持較長時間，只有在通脹明顯降溫才會再次減息。今年有投票權的波士頓聯儲銀行行長柯林斯（Susan Collins）表示，鑑於美國經濟前景存在「相當大的不確定性」，有理由放慢減息步伐。這觀點得到美聯儲理事鮑曼（Michelle Bowman）等認同。鮑曼稱，持續的通脹風險，證明放慢減息是合理之舉，「我仍然傾向以謹慎、漸進的方式來調整政策」。她又表示，12月減息是此輪減息周期的最後一次。今年有投票權的堪薩斯城聯儲銀行行長施密德（Jeffrey Schmid）亦稱，目前的利率可能已接近既不限制，也不刺激經濟增長的中性水平。

同樣在今年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長穆薩萊姆（Alberto Musalem）周四稱，就業市場處於充分就業狀態，展望未來，對減息的步伐「必須保持耐性、審慎」。

（綜合報道）

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