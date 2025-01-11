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台積電上季收入升39%勝預期

【明報專訊】受惠於AI晶片的需求增長，台積電（美：TSM，台：2330）12月收入按年增長57.8%至2781.6億新台幣（約657億港元），是歷來收入第二高的月份。按台積電的月度數據計算，其整個第四季的收入亦按年增長39%至8685億新台幣（約2051億港元），再創季度新高，超出分析師預期。2024全年收入為2.89萬億新台幣（約6826億港元），按年增長34%創新高，並高於台積電的30%增長目標。強勁的銷售數據，推動市場對AI硬件投資熱將在今年持續的預期。

市場研究機構Counterpoint Research指出，台積電最先進3納米及5納米製程的「產能利用率」一直超過100%。AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）設計的圖像處理器（GPU）及其他AI晶片，為台積電帶來大量訂單。

Alphabet（美：GOOG）及微軟（美：MSFT）等科技企業正加快建設數據中心，以推動AI業務發展。AI伺服器製造商鴻海早前公布第四季收入創新高，而微軟亦計劃在本財年為數據中心投資800億美元，預示市場需求將持續強勁。台積電股價在過去12個月上漲88%。

拜登將推晶片新出口管制

台積電將於本月16日公布詳細季度業績及2025年第一季展望。外界將關注台積電的資本支出，以及海外建廠進度等。不過台積電的銷售仍將面臨地緣政治等不確定性。彭博社引述知情人士稱，美國拜登政府為防先進技術落入中國和俄羅斯之手，將頒布新一輪晶片出口管制。

（綜合報道）

[國際金融]