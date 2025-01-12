通脹預期升溫 美股三大指數挫逾1.5% 大行紛調整美聯儲減息預測 美銀料或加息

明報記者 蕭嘉聰

美國1月密歇根大學消費信心指數初值降至73.2，低過預期的74，期內消費者估計未來一年物價升幅，由12月的2.8%急升至3.3%，遠高於預期的2.8%；消費者對長期通脹的預期亦升至2008年以來最高。芝商所FedWatch工具顯示，只有6.4%交易員押注1月將減息0.25厘；3月減息概率約43.9%。美國30年期國債孳息率一度漲7.14個基點，高見5.0003厘，是自2023年11月以來首次升穿5厘；10年期債息更曾升至4.797厘。

儲局理事：上月為本周期最後一次減息

聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，雖然支持之前的減息行動，但認為通脹仍有上行風險，政策制定者應謹慎推進減息，因此去年12月減息是此輪減息周期的最後一次。

多家大行亦即調整減息預期，美銀之前預計今年會有兩次幅度0.25厘的減息，但現時認為不會再減息，更指聯儲局下一步行動有可能加息。此外，花旗由原先預期1月減息押後至5月，但仍預期會有5次幅度0.25厘的減息；高盛預計的減息次數就由3次減至2次。

三大指數跌穿10天線 技術走勢轉弱

道指上周五低開94點後，一度跌逾700點低見41,877點，收市跌1.63%報41,938點；標指最多跌1.87%，收市報5827點，跌1.53%；納指一度挫2.36%，收報19,161點，跌1.63%，反映中概股表現的金龍指數亦跌3.14%至6380點。三大指數今年升幅蒸發，今年初至今道指跌1.42%，標指及納指分別跌0.93%及0.77%。值得注意是，三大指數技術走勢亦轉弱，一同插穿10天線，納指更穿50天線，意味短期內或繼續弱勢。

減息預期轉淡科技股明顯受壓，知名分析師、天風國際證券分析師郭明錤表示，蘋果公司（美：AAPL）與供應商討論今年生產計時採取謹慎立場，料中國市場走弱，2025年出貨量將為2.2億至2.25億部，不及市場預期，蘋果股價收市跌2.41%；Nivida（英偉達）（美：NVDA）亦跌3%至135.91美元。Northlight Asset Management首席投資官Chris Zaccarelli表示，周期內企業需要改善盈利表現，市場才可在高估值的基礎上增長，短期內將保持謹慎。

恒指夜期收報18971點 低水93點

港股方面，恒指夜期上周五收市報18,971點，跌144點或0.75%，低水93點；港股ADR比例指數收市報18,903點，較恒指收市跌160點，意味周一港股或低開。