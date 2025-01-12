moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美航空股逆市做好 達美最多升12%見逾4年高

【明報專訊】雖然美國三大指數受壓，不過航空股成為逆市奇葩，達美航空（美：DAL）上季業績勝市場，加上樂觀前景帶動一眾航空股表現。達美上周五單日最多升逾12%，是2020年11月以來最大升幅，收市升9%至66.95美元；美國航空（美：AAL）及聯合航空（美：UAL）收市亦分別升4.43%及3.27%。

達美預期今年首季經調整每股利潤為0.7至1美元，高於市場預期的0.76美元；收入料按年升9%，同樣勝市場預期的5.75%。彭博報道，達美業績反映美國航空公司在國內市場擴張放緩後的票價增長，以及冬季期間國際航班的健康需求。達美計劃繼續對投資高級座位及服務，以吸引千禧世代，認為該年齡層的消費者在乘搭飛機的支出比其他世代更多；2025年增加的座位中，約85%將是高級座位。

美航認購期權未平倉合約逾10萬張

彭博數據顯示，上周五美股收市前美國航空的期權張數大升至150,873張，當中認購期權未平倉合約佔102,083張，遠多於48,790張的認沽期權張數，反映市場看好美國航空股價將繼續上揚。

但值得注意的是，今年美國冬季天氣比預期惡劣，大風雪導致超過3000班航班被迫停飛，美國亞特蘭大機場所有5條跑道曾暫時關閉，達美亦取消至少700班航班。此外，達美航空一班內陸客機上周五起飛時引擎出現問題，機師緊急中止起飛，事件中有4人受傷，聯邦航空管理局（FAA）已宣布展開調查。