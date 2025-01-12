美航空股逆市做好 達美最多升12%見逾4年高

達美預期今年首季經調整每股利潤為0.7至1美元，高於市場預期的0.76美元；收入料按年升9%，同樣勝市場預期的5.75%。彭博報道，達美業績反映美國航空公司在國內市場擴張放緩後的票價增長，以及冬季期間國際航班的健康需求。達美計劃繼續對投資高級座位及服務，以吸引千禧世代，認為該年齡層的消費者在乘搭飛機的支出比其他世代更多；2025年增加的座位中，約85%將是高級座位。

美航認購期權未平倉合約逾10萬張

彭博數據顯示，上周五美股收市前美國航空的期權張數大升至150,873張，當中認購期權未平倉合約佔102,083張，遠多於48,790張的認沽期權張數，反映市場看好美國航空股價將繼續上揚。

但值得注意的是，今年美國冬季天氣比預期惡劣，大風雪導致超過3000班航班被迫停飛，美國亞特蘭大機場所有5條跑道曾暫時關閉，達美亦取消至少700班航班。此外，達美航空一班內陸客機上周五起飛時引擎出現問題，機師緊急中止起飛，事件中有4人受傷，聯邦航空管理局（FAA）已宣布展開調查。