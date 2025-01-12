moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

中證監批准找鋼網合併Aquila 成港SPAC購內地業務首例

【明報專訊】繼金融管理局前總裁陳德霖為首的SPAC（特殊目的收購公司）完成deSPAC，合併具業務公司上市，變身成為東南亞電商解決方案公司獅騰控股（2562）後，另一隻由2023年醞釀deSPAC的Aquila Acquisition（7836）近日亦有望完成合併。隨着中國證監會批准找鋼網在港上市，Aquila有望成為首家SPAC公司與擁有中國內地資產及業務的公司合併首例。

中證監的官網政務信息欄目最新上載日期為1月10日的檔案顯示，已經對找鋼網赴境外發行上市，與Aquila合併一案，發出備案通知書，當中顯示找鋼網擬發行不超過4.29億股。

合併交易歷時17個月

中證監指出，若合併交易未能夠於發出備案通知書12個月內完成交易，則需要向該會更新備案資料。這成為中證監首宗批准香港SPAC收購內地業務的個案，並為Aquila完成餘下合併找鋼網的程序，掃除障礙。有關合併交易由2023年8月醞釀至今，已經歷時17個月。

隨着內地監管機構就Aquila合併交易開了「綠燈」，現時市面尚餘的SPAC公司將買少見少，只餘下Interra（7801）、Vision Deal（7827）及Techstar（7855）。當中除了Techstar有較明確的收購合併目標之外，其餘兩股在推進交易進展緩慢。Interra仍未公布落實到合併對象，以致要尋求股東批准延後落實合併交易公布6個月，同時亦推進贖回A類股份，向部分持份者提供選擇離場的機會。由於完成贖回後其公眾持股量不足，而要停牌。

至於Vision Deal因為取消之前一項交易，未能夠即時尋求新交易替代，上市科要求該公司向股東退款，該公司已表明向上市委員會尋求覆核。