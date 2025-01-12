TikTok上訴押後裁決 外媒：最高法院傾向維持禁令

社交媒體股份上揚 Snap升3.6%

外電報道，審訊過程中，TikTok與美國司法部的口頭辯論主要涉及言論自由與美國國家安全這兩個主要議題；有法官多次詢問字節跳動會否因應中國國家安全部門要求，向中方提供TikTok在美國1.7億個用戶資料，認為情况構成主要憂慮。

此外，早前公開表示有意以200億美元收購TikTok美國業務的地產大亨Frank McCourt，其組成的Project Liberty財團成員之一Kevin O'Leary受傳媒訪問時指出，收購是一個「承傳機會（legacy opportunity）」，交易不包括平台的演算法（algorithm），希望看到TikTok繼續營運，1.7億美國用戶可繼續使用平台。