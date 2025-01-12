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特朗普打擊非法移民 監獄股看俏

【明報專訊】美國候任總統特朗普聲言要決心處理非法移民，據報上任首日將以行政指令針對他們。在非法移民風聲鶴唳之際，有人即想到賺錢大計。市場預料，由於美國政府需要地方安置或拘留非法移民，民營監獄有望受惠，自特朗普勝出大選當日起，兩大民營監獄管理公司一周內股價飈逾七成。不論學者、前移民局高層、民營監獄公司管理層均預料，特朗普將為業內帶來巨額合約，好比開啟新時代。

明報記者 鄭智文

綜合報道：ABC News、路透社、Politico、英國廣播公司

目前美國民營監獄公司共處理約9萬名囚犯，佔全國囚犯約7%。美國近年拘留非法移民，為民營監獄帶來穩定收入。過去20年美國移民及海關執法局（ICE）為民營監獄管理公司帶來的合約金額遞增，2023年ICE合約為GEO貢獻約10億美元（見圖）或43%收入，為CoreCivic貢獻約5.56億美元或30%收入。

民營監獄管理公司ICE合約金額遞增

ABC News指出，ICE歷年來依賴民營企業來安置被拘留的移民，涉及數百萬美元生意。曾於特朗普首個任期出任ICE代理局長的Tom Homan，再獲欽點準備主理移民及邊境問題，他亦支持特朗普上任首日即大規模驅逐移民的計劃。市場預料，特朗普及Tom Homan方針將帶動民營監獄行業增長。

俄勒岡州立大學社會學副教授Brett Burkhardt及公共政策碩士候選人Troy Ramsey撰文，指特朗普第二任期將從四方面為民營監獄管理公司帶來潛在增長，分別為移民拘留、電子監控、運送犯人、監禁等。

移民法庭積壓370萬宗案件

民營監獄拘留近4萬移民

文章預料，特朗普可能會驅逐數以百萬名移民出境，較2023年驅逐約14萬人大增，移民拘留則有望成民營監獄管理公司的最大增長點。該批移民面臨遣返時，需要等候法庭處理案件，目前移民法庭已積壓了370萬宗案件。民營監獄目前正拘留近4萬名移民，未來或須因應特朗普政策而擴大容量，新設拘留設施等。

ICE前代理局長John Sandweg亦預期，特朗普政府將為民營監獄的主要企業帶來巨額合約，「特朗普將倚重他們……那些私人承包商將從中賺取數十億美元。」

自特朗普於去年11月5日勝出大選後，兩大民營監獄管理公司GEO（美：GEO）及CoreCivic （美：CXW）股價均急飇，一周內同步漲約75%。

行內兩大企業股價1周漲75%

行內一哥GEO集團也承認將有巨大商機，創辦人George Zoley向投資者表示，特朗普驅逐移民的計劃，意味該行業正醞釀「巨變」，公司正是為此獨特時刻及其所帶來的機會而建立。他與其他管理層補充，他們有所需科技及人手，在需要時大幅擴大服務規模。目前該公司已有逾萬張空牀可用，包括6個公司設施內約1萬張牀，以及在ICE和美國法警局設施內的8000張牀。

CoreCivic管理層亦在線上會議指出，他們早已預測當特朗普再度當選時，就要添置牀位，「感覺隨着這年（2024年）的大選，我們正邁向前所未見的時代。」

不過，民營監獄亦惹來不少批評，如民主黨政府及議員認為民營拘留設施的管理不善，引發健康及安全問題。美國總統拜登尋求嘗試逐步停用民營監獄後，參議員沃倫（Elizabeth Warren）聯同其他民主黨員，向國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）致函，請求ICE也逐步停用民營拘留中心。據信內所言，沃倫等人表態不支持以非人道方式拘留人，導致長期健康問題、心理創傷，甚或引致死亡，敦促ICE協助移民者融入社區，並與家人團聚。

美國公民自由聯盟的國家監獄項目律師Eunice Cho指出，ICE在特朗普首個任期開設40個拘留設施，當中九成牀位屬於民營監獄管理公司。她表示，在特朗普任期內，幾乎毫無疑問民營監獄公司會賺一大筆，真正成本卻由被囚禁在非人道拘留中心的人們來承擔，民營監獄公司則只須向其盈利負責。

民營監獄為政策護航：設施質素高 成本低

Tom Homan則為政策護航，認為民營拘留設施較官營設施質素高、成本低，亦為納稅人省下數百萬美元，並改善被拘留者的福祉。他強調採用民營拘留設施為法律上所需，原因是ICE需要監禁大批缺乏文件證明的移民者，惟大部分州沒有充足官營設施來安置他們。Tom Homan稱，即使部分州立法禁止使用民營監獄，ICE仍會繼續採用。

Brett Burkhardt及Troy Ramsey指出，市場及公司高層或看到商機，但業內亦須小心，避免聲譽受損。二人認為，在特朗普首個任期時，民營監獄管理公司亦與最極端的移民政策保持距離，例如在美墨邊境之間分隔家人的「零容忍」政策，當時引起輿論反感。若特朗普第二任期再有類似事件，引起公眾示威時，民營監獄或被拖下水。但毫無疑問，特朗普將對移民問題下重藥，相信業內會尋求機會，從中獲利。

[企業地球村 ]