港力拓人幣業務 助金融中心「升呢」

【明報專訊】金發局主席李律仁認為，發展人民幣業務是香港晉升為「全球金融中心」的「升呢」動力，並令香港成為「亞洲區內的倫敦」，內地及香港多年來建立的各種互聯互通，以及人民幣貿易結算機制將會作為「樁腳」，推動人民幣業務。他又認為，雖然離岸人民幣受國家政策，如發行票據等影響，但與此同時，購入固定收益產品的海外投資者，亦會為資產對冲，令交易活動增多，在港發債可為離岸人民幣市場製造活力。
近日離岸人民幣貶值，人民銀行上周公布在港增發600億元人民幣央行票據，市場視其為抽緊境外的流動性。李律仁則認為，境外投資者購買固定收益產品後，同時亦會接觸不同的財資產品，包括對冲等，交易活動亦會增加。而人行發票據吸納人民幣，同時證明境外人士使用人民幣作為國際交易貨幣，以及貿易活動愈來愈多。
對於離岸人民幣業務不時受國策影響，李律仁說：「有句諺語Everything that is worth doing must be difficult（凡是值得做的事都必定是困難的），正正就因為人民幣機遇大、影響也大，自然就多顧慮。」李律仁指出，過往市場僅視人民幣為投資標的，現在已轉變成交易工具，包括貿易和金融作價參考。
對於本港未來金融發展方向，李律仁認為，赴港上市的內地企業過去不斷增多，但隨着中國經濟發展愈來愈成熟，IPO總會有見頂之時。他認為，股票之後，作為一個金融中心就自然會發展資產管理，這將繼續是香港的主要發展領域，他相信仍有很大空間，包括內地個人和企業的財富。另市場已預料香港於今年或明年，在規模上將超越瑞士，成為全球最大的跨境財富管理中心。