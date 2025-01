港力拓人幣業務 助金融中心「升呢」

國策影響發展 機遇大顧慮亦多

近日離岸人民幣貶值,人民銀行上周公布在港增發600億元人民幣央行票據,市場視其為抽緊境外的流動性。李律仁則認為,境外投資者購買固定收益產品後,同時亦會接觸不同的財資產品,包括對冲等,交易活動亦會增加。而人行發票據吸納人民幣,同時證明境外人士使用人民幣作為國際交易貨幣,以及貿易活動愈來愈多。

對於離岸人民幣業務不時受國策影響,李律仁說:「有句諺語Everything that is worth doing must be difficult(凡是值得做的事都必定是困難的),正正就因為人民幣機遇大、影響也大,自然就多顧慮。」李律仁指出,過往市場僅視人民幣為投資標的,現在已轉變成交易工具,包括貿易和金融作價參考。

稱資產管理發展空間大

對於本港未來金融發展方向,李律仁認為,赴港上市的內地企業過去不斷增多,但隨着中國經濟發展愈來愈成熟,IPO總會有見頂之時。他認為,股票之後,作為一個金融中心就自然會發展資產管理,這將繼續是香港的主要發展領域,他相信仍有很大空間,包括內地個人和企業的財富。另市場已預料香港於今年或明年,在規模上將超越瑞士,成為全球最大的跨境財富管理中心。