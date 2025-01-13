MPF總資產升至1.3萬億 全年淨回報8.6%

積金局籲分散投資應對風險

劉麥嘉軒又稱，留意到坊間的商業機構每個月都發放有關強積金投資表現的短期數據，但認為強積金是跨越40年的長線投資，短期數據對長線投資的部署並沒有多大參考價值，更可能令計劃成員誤以短炒的角度看待強積金，導致計劃成員「高買低賣」。她強調，應更着重分散強積金投資，以應對市場波動所帶來的風險和影響。

另外，劉麥嘉軒表示，積金局去年完成檢討，計劃容許強積金投資於在深圳證券交易所和上海證券交易所上市的房地產投資信託基金（REIT），同時取消於新加坡、日本、加拿大、法國和荷蘭5個市場的核准交易所上市的REIT的投資上限。當REIT納入「滬深港通」的詳細安排和時間表確定後，當局會迅速落實有關計劃。

截至去年9月，強積金基金投資於緊貼指數集體投資計劃（ITCIS）的資產淨值達2200億元，佔強積金總資產淨值超過16%。劉麥嘉軒說，積金局會進一步優化ITCIS的規管制度，並檢視應否准許強積金基金投資於非ITCIS類型的交易所買賣基金。