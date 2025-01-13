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龍頭A股料續港上市 帶動新股熱

【明報專訊】中銀國際證券執行董事白韌在上文認為，恒指2025年合理值為22,000點，相等於10倍預測市盈率，當中，他看好中資科技股、電訊股及內銀股。另外，他又預測，內地龍頭A股在未來幾年料將陸續來港上市，而新能源龍頭股寧德時代（深：300750）在2025年便可望來港掛牌，故此港股新股熱潮料會持續一段時間，下文他將就此進一步分析。

公開發售獲8000多億元資金認購、超額認購5998倍的熱爆新股拼搭玩具品牌布魯可（0325）上周五掛牌，股價最高報109.9元，收報85元，分別較上市價60.35元高82.1%及40.85%，每手帳面分別賺逾1.4萬元及逾7000元，延續2024年9月及12月美的集團（0300）及毛戈平（1318）等集資額10億元以上中大型新股掛牌以來股價勁升的熱潮（見圖1及圖2）。

在是次專訪中，《Money Monday》請教中銀國際白韌對本港是次新股熱潮在2025年餘下時間能否持續的看法，他對此看法正面，指2024年9月及11月美的集團及順豐控股（6936）等原本只在A股上市的優質大型公司也在港股掛牌後，更多內地龍頭A股在未來幾年料將陸續來港上市，港股新股熱潮料會持續一段時間。

寧德時代料港掛牌

茅台五糧液或接力

白韌表示：「我估計A股優質大型公司繼續來本港上市屬大勢所趨，除了料於今年來港掛牌的寧德時代外，我覺得白酒股如茅台（滬：600519）及五糧液（深：000858）、電力股長江電力（滬：600900）及稀土股包鋼股份（滬：600010）未來幾年也會來港上市，這樣可以彌補港股在某些板塊上的不足，對港股整體行業板塊分佈亦屬有利，而總市值及日均成交額也一定會增加。」

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