劉央稱2025投資關鍵：合、新、變、守

料美加墨強化合作 屬全球大變局

第二屆G70環球家族辦公室財富管理閉門會議上周五於上環信德中心舉行，劉央發表開幕致詞。劉央表示，G70作為一個在香港創辦、服務全球的聯合家族辦公室，目標便是把參與的家族辦公室財富均管理好，視此為信仰或使命。

至於在2025年如何投資，劉央用「合」、「新」、「變」、「守」等四個字來概括。

劉央解釋，在當前全球資本愈來愈向龍頭企業靠攏的情况下，「合」是代表合力共進投資未來，這也是G70成立的初心；「新」是指新能源及人工智能（AI）的崛起已經成為勢不可擋的投資趨勢；「變」的背景是美國候任總統特朗普本月20日重返白宮後，料將加快美國與兩大鄰國──資源豐富的加拿大及製造業基礎強勁的墨西哥融合，加強經濟以至政治領域合作，屬全球重大變局；「守」代表守住G70的初心，以香港作為核心基地，在全球瞬息萬變的格局中尋找投資機會。

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