moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

匯立上月收支平衡 料今年賺錢 受惠WeLend成附屬 淨息差增近倍

【明報專訊】繼去年7月有首間虛擬銀行眾安扭虧為盈後，再有虛銀匯立（WeLab Bank）實現單月轉收支平衡。WeLab Bank行政總裁李家達接受訪問時表示，該行於去年12月實現單月收支平衡，預料收支平衡情况可持續，並稱「絕對有信心」本年度可實現全年收支平衡。自去年WeLab Bank完成重組架構後，該行淨息差大幅擴闊，去年淨利息收入按年增27%，另財管業務亦見有增長。

明報記者 江陵凱

「除咗12月實現單月break even（收支平衡），我哋都好有信心（收支平衡情况）可以sustain（持續）到落去……我可以好肯定2025年一定會係賺錢嘅一年。」李家達說。

去年淨利息收入增27%

WeLab Bank自去年6月完成架構重組，網上貸款平台WeLend成為WeLab Bank的全資子公司。李家達表示，重組前該行的淨息差介乎5厘至6厘，而重組後該行淨息差擴闊近倍至接近10厘。受淨息差大幅擴闊推動，WeLab Bank去年淨利息收入亦按年增27%至約7億元。

談及重組所帶來的協同效應，李家達指出重組後，除可改善WeLab Bank淨息差及增加該行貸款規模外，亦可將WeLend客戶帶到WeLab Bank貸款業務內。李亦提到，去年12月單月上客量按年升1.2倍，而內地客户佔該月的總上客數目約一半。

存款總額按年升1.2倍

新做貸款方面，李家達稱WeLab Bank於去年第三季，每月新做個人無抵押貸款業務規模，為全港銀行中第三大，僅次於兩間大型銀行。而去年下半年新做貸款額，較上半年升兩成，同時盼今年全年新做貸款可按年升逾兩成。另他提到WeLab Bank去年貸款餘額約為55億元。

存款方面，李家達表示，WeLab Bank存款總額按年升1.2倍至近70億元，目前定期存款佔該行總存款額逾八成，未來希望推出更多元化存款的產品，朝着定存佔總存款額八成，活期存款佔兩成的目標邁進，另貸存比率則維持於八成水平。

貸款質素方面，李家達稱雖然整體本港銀行個人無抵押貸款方面，貸款逾期還款率於去年底整體出現按年上升的趨勢，但WeLab Bank則由2023年底的2.9%，下降至去年底約2.3%；財管方面，截至去年底，WeLab Bank財管理業務資產管理規模按年升4倍。