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血流限制＋低強度訓練 肌少症患者佳音

【明報專訊】曾經有研究估計，在60至70歲的長者當中，大約5%至13%有「肌少症」。「肌少症」與年齡、飲食、居住狀况、生活習慣和多種慢性病有關，患者跌倒骨折，甚至死亡的風險較高。傳統上「肌少症」患者可以做高強度訓練增加肌肉，但並不適合所有長者。有公司近年從外國引入新興的「血流限制訓練」（BFRT），成為一種比較安全的選擇。

明報記者 薛偉傑

攝影 賴俊傑

翹弦有限公司（GSBE Company Limited）董事總經理何健輝、醫療產品經理黎浩然表示，傳統理論認為，一個人若要增加肌肉，就需要做「大阻力訓練」（達到最大肌力的70%至80%）或者「高強度間歇訓練」（HIIT）。

身體反應如高強度訓練 可刺激肌肉增生

可是，很多「肌少症」患者都是狀况不太好的長者、病人甚或需要長期臥牀者。要讓他們做高強度運動，實際上有很大的困難和風險。不過，近幾年興起一種比較安全的選擇，就是「血流限制訓練」（又稱「血流阻斷訓練」）（Blood Flow Restriction Training, BFRT）。

血流限制訓練是透過在手臂（接近腋下的位置）或者大腿綁上連接儀器的壓力帶施加壓力，限制血液進出肌肉，並在這種狀態下做低強度訓練。由於肌肉在缺少氧氣的情形下做低強度訓練的身體反應，就有如在正常情形下做高強度訓練的身體反應，故可以「欺騙」大腦，令大腦釋放更多生長激素，刺激肌肉增生，以達至增加肌肉強度和肌肉量的效果。一般來說，血流限制訓練的肌力強度，大約只需要當事人的最大肌力的15%至40%。因此，對於肌少症患者來說，這會比傳統的高強度訓練容易和安全得多。

骨折韌帶受傷康復者也適用

除了肌少症患者之外，一些因為骨折或韌帶斷裂而令手臂或腿部有好一段時間不能運動，因而流失肌肉的人士，亦可以在康復後做血流限制訓練，加快長回肌肉。如果細分的話，血流限制訓練其實一共有3種模式。第一種是肌力訓練。第二種是耐力訓練。第三種是被動訓練，那是專為一些長期臥牀病人而設，他們毋須自主運動。

血流限制訓練毋須做太多太密，每星期兩至三次已足夠。在每次訓練後，應該要有充足的休息和睡眠。受過訓練的物理治療師會因應當事人的身體情况，決定採用哪一種訓練模式，及每次訓練時間，最短者可能大約5分鐘，最長者則可以是15至30分鐘。

何健輝的公司大約4年前將加拿大公司Delfi Medical Innovations的血流限制訓練儀器及壓力帶引入香港，至去年底已賣出50多部。購買者包括公立醫院、物理治療師、香港體育學院，甚至個別的安老院舍和非政府組織（NGO）。

運動員賽前做訓練 Keep狀態兼保留體力

據悉，香港最先大量使用血流限制訓練的，乃是一些肌肉量極少、呼吸非常頻密的肺塵埃沉着病患者。何健輝本人和家中長者，其實都曾在受傷康復之後，利用血流限制訓練來加快長回肌肉。原來，他曾在一次打球時出現意外，斷了左腳腳踭的韌帶，左腳其後3個月都不能着地。康復後他使用身體成分測試儀，發覺左腳流失了兩磅肌肉。隨後一個月，左腳做了8次血流限制訓練，每次為時23分鐘，1個月後左腳長回1.7磅肌肉。

高血壓糖尿病患者未必適合

除了肌少症患者及曾經骨折或韌帶斷裂者外，一些沒有受傷的運動員也會間中做血流限制訓練。有些運動員在比賽前夕不想做太高強度訓練，擔心會令身體太疲倦影響正式比賽成績，但若完全停止訓練，又擔心狀態會回落，所以改為做血流限制訓練，利用低強度訓練來維持類似高強度訓練的身體反應。但何健輝強調，血流限制訓練涉及專業知識，普通人不要隨便綁上一些壓力帶來自行嘗試。

首先，做血流限制訓練時那部儀器其實需要因應壓力帶上傳感器的數據，不斷調整壓力，才能將訓練強度控制在一個穩定的水平。普通人沒有儀器，根本就無法動態調整壓力帶的壓力。而血流限制訓練的適合強度和訓練時間，亦每個人不同，嚴格來說，要稱之為個人化的血流限制訓練。這要由受過訓練的物理治療師來評估決定及操作儀器。實際訓練時，物理治療師也會讓當事人先試做幾下，看看負荷會否偏高或偏低，再作調整。還有一點很重要，雖然血流限制訓練適合很多人使用，但患有高血壓、糖尿病、血栓塞或者鐮刀型紅血球疾病，又或淋巴切除手術後水腫的人，未必適合，需要先諮詢醫生意見。

[新經濟新天地]