袁國守：春運近 吼攜程

今年春運從明天開始，至下月22日結束，一共40天。國家發改委副主任李春臨表示，從總體規模看，2025年春運全社會跨區域人員流動量和鐵路、民航客運量均有望創歷史新高，目前預計，全社會跨區域人員流動量將達到90億人次左右。由於內地春運規模之大世間罕見，所以不少人稱之為一年一度的「人類大遷徙」，其間民航、鐵路及公路等交通需求驟增，相關受惠股有望借勢炒上，惟近日大市表現不濟，故只宜「雞仔注」走短線，並應嚴守止賺止蝕。當中，攜程（9961）具值博，因該公司在線上旅行服務市場居領先地位，其營運品牌包括攜程、去哪兒及Trip.com等，無論在內地還是海外，知名度甚高，能直接受惠大時大節如農曆新年期間，機票、酒店及各類入場券需求增加。

走勢上，攜程股價在去年12月創上市高位598元後出現調整，回落至500元附近現支持，可於該水位吸納，博短線抽升至550元。大和對攜程投下「信心一票」，上周重申「買入」評級，目標價由675元上調至780元。該行指出，攜程海外平台Trip.com自2024年以來市場份額不斷增長，預期中國最新的免簽證政策，未來將持續為該公司帶來入境遊機遇，目前預測2025年攜程入境旅遊收入將翻倍，將佔Trip.com收入約28%，以及集團整體收入約4%。

當然，春運概念題材廣泛，不限於旅遊平台，鐵路、機場和航空股如內地三大航空公司國航（0753）、東航（0670）、南航（1055），以及首都機場（0694）都有機會在新春前後「起飛」，值得多加留意。國家民航局預計，今年春運期間，全國日均航班計劃約18,500班，按年增長8.4%。

另外，內地民眾出門，在途中愛吃即食麵，故內需股如康師傅（0322）及統一（0220）也可吼實。但要留意的是，內地去年12月通脹率回落至0.1%，連續4個月回落，全年通脹率只有0.2%，遠低於政府工作報告定下3%左右目標，反映內需持續疲軟，資金因而炒消費降級概念，康師傅及統一獲資金追捧，上周四單日分別飈逾12%及6%，惟至周五已無以為繼，跟隨大市回吐，因此僅宜小注怡情。

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