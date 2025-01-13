moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

《幫你格價》：買賀年食品 留意信用卡優惠

【明報專訊】農曆新年將至，不少商戶已推出賀年食品早鳥優惠，部分商戶更與信用卡合作推出折扣優惠，若能配合信用卡其他簽帳回贈優惠，購買賀年食品自然可慳得更多，惟要留意相關簽帳是否能符合獲得優惠的條款。

明報記者 劉敬華

年近歲晚，商戶紛紛就賀年食品推出早鳥優惠，以大家樂的新春盆菜早鳥優惠為例，由即起至1月19日，所有客戶於早鳥優惠期內訂購盆菜，可享七三折優惠，Club100會員則可享七二折優惠，而由即日起至2月14日，訂購新春盆菜滿700元，送150元的四市（即早市、午市、下午茶市及晚市）實體優惠券；訂購滿1000元送50元實體優惠券。

部分商戶與信用卡合作提供的賀年食品優惠，可讓持卡人以信用卡積分換購賀年食品，以東亞銀行信用卡為例，由即日起至1月22日，可憑卡透過BEA Mall App以信用卡獎分兌換指定的聖安娜餅屋賀年產品電子禮券，其中包括至尊年糕券、瑤柱蘿蔔糕券及尊貴黃金糕券等，可以低至六折兌換（見表1），除全數以信用卡獎分兌換外，也可以獎分加現金兌換，以零售價170元的尊貴黃金糕券為例，可選擇以3.27萬獎分兌換，或以低至300獎分加108元兌換。

若能配合信用卡優惠購買賀年食品，自然可慳得更多，以中銀信用卡的美心MX新春盆菜/盆菜宴優惠為例，即日起至2月10日憑卡於網上或親身至指定MX分店訂購新春盆菜/盆菜宴，可享低至五八折優惠，並可獲100元美食優惠券（見表2），惟數量有限，送完即止。如能配合中銀Visa信用卡的「狂賞派 ─ 高達5%現金回贈 」簽帳優惠購買新春盆菜，有望獲得5%現金回贈。

留意條款 或需網上登記優惠

要留意上述中銀優惠條款，需於網上登記相關優惠，並於指定紅日，1月份的紅日包括月內每個星期日及1月29日至31日，以中銀Visa信用卡於食肆實體店或食肆網店簽帳。若選擇於食肆實體店簽帳，還要滿足一定簽帳額要求，包括需憑該行的合資格Visa信用卡於本地實體商店單一簽帳淨額滿500元或以上，並需於每曆月累積簽帳滿5000元或以上，當中於紅日所作之合資格本地實體店簽帳，方可享額外5%現金回贈，而在每個曆月及整個推廣期的額外5%現金回贈上限分別為300元及3600元；至於選擇於食肆網店簽帳，於紅日所作之合資格網上簽帳，可享額外5%現金回贈的每個曆月及整個推廣期上限分別200元及2400元。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]