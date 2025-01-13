溫傑：信達生物產品多元 減肥藥可憧憬

針對製藥公司，最重要是有王牌產品在手，並持續推出新藥品以推升收入。信達旗下的達伯舒（信迪利單抗注射液）已於中國獲批用於肺癌、肝癌、胃癌、食管癌及典型霍奇金淋巴瘤等8項適應症，其中7項適應症亦已被納入國家醫保藥品目錄。根據集團第三季的產品收入公告，達伯舒於季內保持強勁增長勢頭，市場領先地位日益穩固。除上述王牌產品外，集團有另外12款產品已成功商業化；若計及在國家藥品監督管理局（NMPA）審評中、進入3期或關鍵性臨牀研究，以及進入臨牀研究的藥品，在研管線數目達36種。

近期集團有3項新消息，首先是旗下達伯樂（己二酸他雷替尼膠囊）的新藥上市申請成功獲NMPA批准，用於經ROS1-TKI治療後進展的ROS1陽性局部晚期或轉移性非小細胞肺癌成人患者的治療。而根據1月3日的自願公告，此新藥品的第二項新藥上市申請亦已獲NMPA批准上市。

最後一項消息是，根據1月2日的內幕消息公告，信達與全球領先的生物技術公司羅氏集團達成全球獨家合作與許可協議。信達授予羅氏開發、生產及商業化IBI3009（一款靶向DLL3的新一代抗體偶聯藥物候選產品）的全球獨家權益。信達將獲得8000萬美元的首付款，和最高達10億美元的開發和商業化潛在里程碑付款，以及未來基於全球年度銷售淨額的最高達中雙位數的梯度特許權使用費。

與羅氏的合作，除可獲得實際收入外，亦反映其藥品受外國大型藥廠認同，成功「出海」。更重要的是，投資者或記得，信達股價曾於10月下旬因全資附屬公司Fortvita（其為信達開展海外業務的平台）的關聯交易而大跌。隨着交易早前已於11月3日正式終止，信達又與羅氏達成合作，前述關連交易的負面影響有望逐步淡化，集團估值可望得以重估上升。

展望未來，信達將有更多藥品獲批上市，助力收入持續增長。其中，投資者普遍看好減肥藥物的發展，集團旗下的瑪仕度肽（GLP-1R/GCGR雙重激動劑）值得期待。其在3期試驗中展示出作為下一代GLP-1藥物的出色潛力，包括顯著的減重和血糖控制、獨特的肝臟獲益等。目前，瑪仕度肽的兩項上市申請已獲NMPA受理。

基於2025年的預測每股收入計算，未來12個月目標價為47.3元，適合看好生物製藥公司的投資者分段買入，並作中長線投資。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]