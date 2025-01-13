袁國守：特朗普劍指中國 港股投資者宜審慎

如過去幾周提及，目前投資者等待的，是中央何時再「出招」刺激經濟，而這又視乎候任美國總統特朗普正式上任（1月20日）後，最終對中國徵收多少關稅。內地如何「出招」應對，無人能完全說準，因此料市場觀望氣氛持續至本月底，即農曆新年前，大市出現單邊走勢的機會較微，相信短期維持上落格局。

事實上，特朗普尚未重返白宮前已「動作多多」，除了近日說要向加拿大及墨西哥徵收關稅，還稱有意奪取格陵蘭，以及控制巴拿馬運河。對國際關係有點認識都明白，無論是奪取格陵蘭，或者控制巴拿馬運河，特朗普背後劍指的其實是中國，簡單的說是國防和資源之爭。面對當前錯綜複雜的國際局勢，加上內地經濟放緩、人民幣貶值，港股投資者今年應加倍審慎，尤其是接近或已退休的散戶，保本或許比增值更重要。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]