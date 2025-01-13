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摩根大通亞洲：受惠春節旺季 攜程購28628

【明報專訊】內地春運將於明天展開，據內地交通運輸等部門預計，內地跨區域人員流動將達90億人次。另據攜程（9961）資料顯示，春節期間香港的機票酒店預訂訂單量增長逾70%，歐洲長線遊目的地也頗受遊客歡迎。

過去1個月攜程股價反覆下挫，由去年12月高位近600元水平回吐至500元關口。如投資者認為跌勢已近尾聲，可留意攜程購（28628），行使價581.49元，實際槓桿4.4倍，2025年6月20日到期。對股價回升更有信心的投資者，或可參考攜程牛（62886），收回價480元，實際槓桿15.3倍，2025年7月11日到期，屬相對高槓桿的選擇。

如認為正股或會進一步下跌可留意攜程沽（28108），行使價484.84元，實際槓桿2.1倍，2025年11月7日到期。或可留意攜程熊（65717），收回價590元，實際槓桿4.9倍，2027年12月10日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]