moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

廖偉強：房地產價值反映港優勢

標籤：廖偉強

【明報專訊】2024年樓市最終都是下跌收場，總計全年樓價累跌6.5%，而由2021年8月高位至今，則累跌28%。至於2025年走勢，則似乎是眾說紛紜，市場難有一致看法。悲觀的人會覺得，經濟仍復蘇緩慢，加上當特朗普就任美國總統後，中美關係會出現更多變數。此外，新盤庫存量仍然高企，短期看不到樓價有反彈可能，所以認為今年樓價下跌空間仍大。另一些人則較為樂觀，相信樓市走勢是周期性，經過幾年下跌後，已有回穩迹象；加上有很多海外及內地企業來港發展，反映香港自身優勢仍然存在。目前息口回落，况且整體樓價已回落近三成，香港人的存款又有近20萬億元，負資產問題未及97年金融風暴後嚴重；所以他們都相信樓價已接近谷底。

筆者認為樓價走向，很大程度視乎香港這個城市的定位。事實上，香港在全國以至全球，仍有不可取代優勢。有些港人可能漸漸忘記這裏是一個國際級的大都會，這裏擁有國際城市的配套，亦有完善的法制、安全、自由、低稅率、領先的醫療及優質的教育等優勢。這裏四季分明，沒有海嘯、火山爆發等嚴重天災，更加沒有戰爭、大型恐襲等，上述種種優勢，也反映在房地產的價值上。

近年有很多人會將北上消費的好處常掛在口邊，認為返回內地是「平靚正」的生活方式，但如果要大家長年返回內地生活和賺錢，又未必可以接受。願意留在香港生活的人，都會認同香港發展機會比其他城市多，選擇居住在這個國際級大都會的人，自身一定需要具競爭力。香港精英匯聚，雖然樓價及物價比內地城市高昂，但這裏的優勢和吸引力常在，發展機會也比很多城市優勝。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]