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布少明：振興樓市解財赤

標籤：布少明

【明報專訊】發展局早前公布本財政年第四季（今年1月至3月）賣地計劃，住宅官地、市建局項目及私人重建項目合計1100伙，按季減半。總計之下，本年度賣地計劃合共可建約8340個單位，佔全年目標約63%，數目連跌3年，為政府於2010/11年度開始主動推地以來的15年新低。此外，據美聯物業研究綜合地政總署資料顯示，去年12月只有西半山醫院道7號62伙新申請，去年新申請預售樓花私人住宅單位7059伙，按年減13.4%，為自2013年後11年新低。

筆者認為，可建單位數目一減再減，反映政府審時度勢，在短期供應多之下，減少賣地是合適的做法，亦有助增加市場的信心。不過，特區政府須留意，長期減少賣地，短期絕對加重財政壓力。政府須解決財赤，可考慮從振興樓市入手。當樓市交投暢旺，積存貨尾消化，發展商自然需要建樓「補貨」，重燃對賣地的熱情，有助增加庫房收入。交投增、庫存減，樓價亦隨之靠穩，增加港樓作為投資產品的吸引力，可吸引更多國內外投資者來港置業。

筆者建議，再放寬投資移民全額3000萬元買豪宅作為符合投資金額的要求。現時，經優化後的「新資本投資者入境計劃」，容許申請者投資住宅物業，該物業成交價須為5000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1000萬元。優化後1個月，逾5000萬元一手豪宅成交量共錄74宗，較發表前大升逾六成。筆者相信，隨着政府優化各項「人才」計劃，預期未來將有更多高才專才湧入香港，有助帶動豪宅表現，如果能進一步調整細節，信相可進一步提升本港豪宅對投資者的吸引力，從而再推動大市交投，助樓市更健康發展。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]