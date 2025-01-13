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王品弟：賣地供應遜預期 物業交投顯需求

標籤：王品弟

【明報專訊】過去兩年本港的賣地成績未如理想，今個財政年度至今政府售出兩幅位於沙田小瀝源地皮，共涉約16.5億元。本財政年度（2024年4月至2025年3月）私人房屋土地供應共8340伙，達全年私人房屋土地供應目標13,200伙約63%，首次跌穿1萬伙水平。事實上，現時貨尾單位超過2萬伙，另外，已獲批預售樓花但尚未發售及待批預售樓花，約1.6萬伙。

由此可見，本港短期房屋供應不少，對本港樓市的短期供應暫未有影響，而政府因應市况平衡供應，相信有助樓市健康發展。另一方面，連同本季，政府連續5季未有商業地供應，相信主要因為現時商業樓面空置率升至雙位數。

雖然本港的投地氣氛未如市場預期，不過，隨着美國減息、外來人士來港帶動本港的住屋需求，加上本港的經濟逐步回緩，有利本港樓市交投。

事實上，2024年第四季註冊量按季錄得上升；據土地註冊處資料顯示，2024年第四季整體物業（包括一手私宅及二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他非住宅）錄19,043宗註冊，按季增37.7%。回顧2024年第四季各類別物業註冊情况，住宅物業方面，一手私宅及二手住宅錄15,966宗註冊，按季增約41.1%；一手公營房屋錄926宗註冊，按季增約63.9%。

隨着更多內地及海外人士來港定居，料將進一步帶動本港的住屋。本港日前進一步調整「新資本投資者入境計劃」，公布由2025年3月1日起資產證明要求降低，料在多個利好消息下，有利資金加快流入本港，將為本港的樓市帶來新一波的動力。

香港置業研究部董事

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[王品弟]