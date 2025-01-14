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香港科學園獨角獸系列特輯
康諾思騰攜工程大軍
研精密手術機械人 助全球病者

微創手術日新月異，外科醫生在靈巧的機械人輔助下，更能精確完成複雜手術，拯救無數病人。成立於2019年的康諾思騰（Cornerstone Robotics），致力提高微創手術的安全性和效率，組建了一支「工程大軍」，從零開始自行設計各種零件，成功開發出擁有高達13,000個部件的「Sentire思騰腔鏡手術機械人」（Sentire），成為最複雜的「香港製造」手術機械人。Sentire已獲得中國認證，未來將擴展至全球市場，推動手術機械人系統普及化。

康諾思騰源自香港中文大學（中大）研究團隊，其創始人及首席執行官歐國威教授，身兼中大工程學院機械與自動化工程學系教授及InnoHK醫療機械人創新技術中心主任。歐國威深信，醫療手術機械人是一個龐大的新興市場，以腹腔鏡手術為例，全球每年約有4,500萬個手術。然而，現時應用機械人進行的手術只有約200萬個，僅佔總需求量約5%。

歐國威表示：「這數字顯示仍有95%的病人未能接受高質素的醫療機械人手術。因此，我在成立康諾思騰時已有清晰目標，就是要打造手術機械人的基石，並利用這套系統為全球病人服務。」自2022年起，康諾思騰團隊與威爾斯親王醫院合作，讓Sentire完成55項臨床研究，涵蓋結直腸外科、泌尿外科和腸胃外科等專科手術。

 

軟硬件相輔相成 精準掌控機械人

康諾思騰的英文名「Cornerstone」，意指穩定的「基石」，目標是製造安全、穩定及成本可控的醫療手術機械人。歐國威解釋：「傳統企業通常會外購零件來組裝機械人，但這樣的做法並不穩定。若然供應鏈受各種地緣因素影響，將直接影響整個產業。」他表示，最佳的解決方法是自主設計所有零件，包括電子零件及軟件，「當這些元素全部整合後，便是真正的Cornerstone。我們可以在這塊基石之上，發展出不同類型的機械人。」

 

自主研發逾萬組件 展現工程團隊實力

過去5年間，康諾思騰迅速成長，由最初不足10人的團隊擴展至超過400人的「獨角獸」企業。除了在香港科學園外，還在深圳、美國波士頓設有研發中心，持續為Sentire研發新版本。Sentire擁有13,000個零件，逾90%都是由團隊自行設計，包括摩打、傳感器、電路板、鏡頭及軟件系統。歐國威表示：「一般工業用機械人大約只有1,000個零件；而Sentire的零件數量是它們的13倍，能夠協調自如，滿足醫療手術對安全和穩定的嚴格要求。」

康諾思騰特別建構了一支約200人的「工程大軍」，涵蓋工業、數學、電子及機械工程師，「若要成為手術機械人的佼佼者，無論是零件設計或技術，都必須自主完成。為了完成這項艱巨任務，我們需要這支經驗豐富的工程團隊。同時，我們亦具備從底層開始研發所需零件的技術，以生產最具競爭力的醫療手術機械人。」

 

醫療科技新高峰 從科學園邁向國際市場

近年香港大力推動創科，醫療科技是重點發展領域之一。歐國威認為，進駐科學園有多項優勢，促進創新醫療產業發展。他說：「科學園擁有國際化的創科生態圈，科研機構有很多交流機會，加上海外知名度高，全球人才在這裏發展不會感到『水土不服』。同時，科學園鄰近中大醫學院，醫學人員往來只需15分鐘車程，可以投放更多時間在研究工作上。」

過去5年間，Sentire完成一系列臨床測試，兩個月前更取得中國認證，可以正式在中國內地及香港銷售，開啟落地應用的新階段。公司亦已經向歐洲提交認證申請，期望今年底讓Sentire進入國際市場。歐國威指：「我相信一個優秀的醫療手術機械人，在全球任何市場上都應用得到。我期望Sentire能夠出海，服務東南亞、中東、歐洲、南美或非洲等地的病人。」

 

創業需擇善固執 勇往直前

香港每年有大量初創誕生，能夠脫穎而出成為獨角獸企業，須有清晰的目標和發展方向。歐國威說：「創業只有生存與死亡，亦即『1』和『0』，沒有中間數。因此，初創在發展過程中，捉緊目標非常重要，再將遠大的目標轉化為實際可行的任務。康諾思騰成立第一天，便以製造安全及穩定的手術機械人為目標，若未能自主研發逾萬部件，企業也毋須再向前行。我認為初創要有這種思維，勇於跨越高山，便有機會成為生存到最後、走得最遠的公司。」

 

 

科技園打造蓬勃創科生態圈

支援13間獨角獸企業

科技園公司一直多管齊下，為不同階段的初創提供全方位支持，促進技術轉移和研發成果商品化，至今已成功孕育及支援13間本地及海外獨角獸企業。除了吸引科技企業進駐園區，打造蓬勃的創科生態圈外，科技園公司亦積極為園區公司尋找天使投資者及配對創業投資基金，科學園的科技企業於上年度已籌得約港幣120億元資金，足見本地創科的發展潛力。

 

Info：HKSTP

 