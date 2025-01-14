推動轉數快與內地支付互聯 年中推部分服務

【明報專訊】金管局與人民銀行昨日推出的兩地金融合作新措施，包括提高兩地支付便利措施，監管當局正積極推動落實兩地快速支付系統，即香港轉數快（FPS）與內地網上支付跨行清算系統互聯（IBPS），預計約於今年中推出部分服務。金管局署理主管（金融基建發展）彭俊文表示，跨境匯款可涉及不同應用場景，會採取按部就班方式先推出部分服務，再按用戶體驗、落實情况等擴至整體服務，相關場景、限額、時間表等仍在與人行討論。