林毅夫：料內地GDP今年維持5％增長 「以舊換新」等短期刺激消費 長線還看產業升級

市場信心穩定 減息助推動經濟

林毅夫指出，中國目前的經濟增長幅度雖然低於過往9％至10％的年均增長，但相比其他經濟體的增速仍然較高，並繼續對全球經濟增長貢獻約30％。針對內地需求疲弱的問題，他提到政府推出「以舊換新」措施及電子產品補貼均有助刺激消費，並預計相關政策效果將在今年上半年顯現。同時，只要市場信心穩定，人行減息將有助推動經濟增長。

不過，他強調這些措施僅屬短期應對策略，長遠而言，仍需通過提高生產力、促進技術創新及推動產業升級，才能實現就業增長、收入提升及消費增加。

特朗普倘加徵關稅 損全球經濟

此外，林毅夫早前曾預測，中國經濟規模有望於2030年左右或2035年前超越美國，成為全球最大經濟體。他昨日表示，即使中國經濟增長率由過去的9％下降至目前的約5％，但美國的經濟增長率亦已由3.5％降至2.5％，中國的經濟增速仍然快於美國約3個百分點。他補充，若此趨勢得以延續，按照市場匯率計算及正常狀况之下，中國經濟規模到2030年或2035年前超越美國的機會仍然相當大。

反全球化下 區域合作成解決方案

被問及美國候任總統特朗普可能採取的政策對中國的影響時，林毅夫認為，若特朗普對中國出口徵收60％的關稅，並對其他國家徵收25％的關稅，這將不利於中國及全球經濟的穩定發展。他補充，中國作為一個規模龐大的經濟體，在全球範圍內具備相當的實力，相信只要中國專注於自身的經濟增長並善於把握機遇，便能保持穩定增長，這不僅對中國，對全球經濟亦有裨益。

他亦表示，全球化讓各國能夠根據自身優勢發展經濟，儘管當前出現了逆全球化趨勢，以保護本地就業，但只要在全球化進程中合理調控內部風險，其所帶來的機遇仍遠大於挑戰。他指出，在保護主義和金融限制等反全球化的情境下，區域合作機制可以成為過渡階段的解決方案。例如，《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）推動區域自由貿易，並有助於鼓勵其他國家加入該貿易協定。

明報記者 黃志偉