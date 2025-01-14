茶飲股古茗通過上市聆訊 「醬油一哥」海天擬來港掛牌

海天醬油蠔油內地市佔率排第一

海天目前市值約2500億元，按2023年數據，其生產的醬油及蠔油於內地市佔率均排名第一，分別達12.6％及39.4％，為第二名的3倍以上。是次來港招股聯合保薦人包括中金、高盛和摩根士丹利。

滬上阿姨獲批境外上市備案

另外，據彭博報道，古茗已開始評估投資者對公司潛在約3億美元（約23.4億港元）IPO的興趣。另一茶飲品牌滬上阿姨上周五（10日）亦獲中證監批出境外上市的備案通知書，擬發行不超過1308.83萬股境外上市普通股在港上市；同時，公司17名股東擬將所持合計5665.37萬股境內未上市股份、轉為境外上市股份在港上市流通。

彭博昨亦引述知情人士稱，內地電池龍頭企業寧德時代（深：300750）準備聘請美銀、中金、中信建投證券、摩根大通牽頭安排今年在香港第二上市。報道指寧德是次IPO規模或是近年本港最大的IPO之一，可能還會有其他銀行加入。外電日前報道，寧德考慮最快今年上半年在香港第二上市，可能籌集至少50億美元（約390億港元）。

新吉奧房車首掛挫23%

宜賓銀行（2596）及新吉奧房車（0805）昨日掛牌，宜賓銀行收市報2.61元，較上市價2.59元高0.8％，不計手續費，每手1000股賺20元。新吉奧收報0.98元，較上市價1.27元低22.8％；一手2000股計，每手帳面蝕580元。

明報記者 蕭嘉聰

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