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馬化騰：外界勿過分吹捧「微信小店」等新功能

【明報專訊】騰訊（0700）昨日舉行集團年會，董事會主席兼首席執行官馬化騰發言時提到數個關鍵詞，其中包括聚焦主業、老樹發新芽、降本增效。他認為，2024年騰訊在降本增效落實得不錯，希望外界不要過分吹捧最新推出的「微信小店」和「送禮物」功能，認為微信要用5年或更長時間建立電商生態連接器，發揮社交的力量。

電商放微信開放平台 冀勿過度開發

馬化騰亦重點闡述微信發展電商的思路，提及微信事業群（WXG）總裁張小龍認為商品就是信息，不應該只是局限在視頻號，應納入整個微信生態，從「原子層」角度去思考電商，因此將電商相關工作放到微信開放平台部門，希望不要過度開發。

騰訊會投資精品短劇

此外，馬化騰在會上評價不同事業群的表現，例如遊戲業務在內的IEG（互動娛樂事業群）近一年國內和國際業務都發展起來了，形容「精氣神好了起來」，又讚許海外投資的工作室成績，出海已佔遊戲業務的較大比例。

PCG（平台與內容事業群）方面，馬化騰表示長影片發展穩定，短劇對原生態有很大衝擊，觀眾主要看精品長劇，騰訊自己不做低品質的短劇，但會投資精品短劇。

此外，內地昨日傳出阿里（9988）旗下菜鳥將分拆業務，阿里和菜鳥內部消息人士回應稱，有關傳聞為假消息，菜鳥主要物流業務未改變，將持續大力發展全球速遞、供應鏈及物流科技等業務。