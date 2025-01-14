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黃雯怡：中海油受惠油價漲

【明報專訊】美國上周公布的非農就業數據大超預期，市場擔憂在通脹預期上升的情况下，美聯儲的減息周期或結束，甚至轉向加息。美股三大指數齊跌，美債收益率持續飈升，美元兌離岸人民幣曾逼近7.37高位。港股受壓，恒指周一跌破萬九關。此外，美國將公布的CPI和PPI也會影響市場對未來利率的看法。港股已進入超賣區間，短線有機會反彈，如果特朗普上台後，關稅政策明朗化，或有利於改善市場情緒。

1月10日拜登政府宣布加強對俄羅斯能源出口制裁，油價大漲，布倫特原油期貨突破每桶80美元。新一輪的制裁不止涉及俄羅斯兩大石油生產商和出口商，還有數十名不透明的交易商和運輸俄羅斯石油的船隻。此前拜登還全面禁止美國聯邦水域內的海上石油和天然氣鑽探，這些措施將減少石油供應，對油價帶來支持。

中海油（0883）作為中國最大的海上油氣生產運營商，受益於油價上漲。公司首3季歸屬於母公司股東的淨利潤按年增長19.5%至約1166.59億元（人民幣，下同），營業收入升6.3%至3260.24億元，符合市場預期。首3季的淨產量達5.42億桶油當量，上升8.5%。中海油此前優化資產組合，以不到20億美元將其美國子公司及墨西哥灣資產出售給英力士，是次出售受到投資者認可。中海油作為AH股，港股較A股有明顯折讓，現價市盈率5.7倍，股息率超過7厘。近期市况波動下，中特估吸引資金買入，暫上望22港元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]