黃雯怡：中海油受惠油價漲

【明報專訊】美國上周公布的非農就業數據大超預期，市場擔憂在通脹預期上升的情况下，美聯儲的減息周期或結束，甚至轉向加息。美股三大指數齊跌，美債收益率持續飈升，美元兌離岸人民幣曾逼近7.37高位。港股受壓，恒指周一跌破萬九關。此外，美國將公布的CPI和PPI也會影響市場對未來利率的看法。港股已進入超賣區間，短線有機會反彈，如果特朗普上台後，關稅政策明朗化，或有利於改善市場情緒。