薛偉傑：eVTOL行業轉吹冷風 德兩獨角獸陷破產危機

德國兩家研製eVTOL的先驅初創企業兼獨角獸Volocopter和Lilium，未能完成「臨門一腳」的適航認證，就分別在去年底前傳出申請破產（insolvency）的消息，令市場震驚。有行內人指出，即使內地eVTOL企業融資，亦已開始不像以往般容易。

Volocopter及Lilium尋1億歐元貸款不果

去年12月26日，德國eVTOL初創企業Volocopter對外發出公告，指該公司已向法院提交啟動破產程序申請。Volocopter早在2011年成立，為全球最早的eVTOL企業之一，其技術成熟度在同業中也屬於前列。該公司原計劃其中一個型號VoloCity在今年內可以取得歐盟航空安全局的適航認證和進入市場，不料臨門一腳遭遇資金鏈斷裂。

Volocopter在1月7日對內地媒體《華夏時報》查詢時回覆：「如果公司成功找到投資者，進入市場的計劃仍是2025年。然而，由於去年底破產申請，適航認證可能會延遲。自去年底以來，公司一直在和投資者進行盡職調查談判。」

此外，去年11月4日，德國另一家著名eVTOL初創企業Lilium宣布，因為未能籌集足夠資金來經營基礎業務，將會短期內申請破產。成立於2015年的Lilium，為全球第三家在美國上市的eVTOL企業，2021年上市後，市值最高峰時曾經逾70億美元。奈何市值並非真正現金，而且可以大起大落，Lilium現時也跌落神壇。

令人有點意外的是，迫使Volocopter和Lilium兩者在產品研發後期走到申請破產或將會申請破產的短暫資金缺口，原來都是1億歐元。相對於兩者以往累積融資額來說，其實不算是很大數目。資料顯示，Volocopter自2011年成立以來，已累積融資至少超過6億美元，投資者包括吉利、平治等車企。但去年4月，Volocopter的現金流開始告急，請求德國政府為該公司申請1億歐元的貸款提供擔保，但遭到拒絕。該公司轉而求助其他投資者無果，最終不得不在去年底申請破產。

至於Lilium，自2015年成立以來，累積融資約14億美元。據悉，騰訊（0700）曾多次注資Lilium，成為最大單一股東，持股逾22%。去年5月，Lilium宣布融資1.14億美元，其中2400萬美元來自騰訊。但到去年10月，Lilium發出公告表示，申請一筆1億歐元銀行貸款，未能獲得德國聯邦政府和巴伐利亞州政府擔保。到11月4日，該公司宣布，由於未能籌集足夠資金營運基礎業務，將在短期內申請破產。去年12月24日，該公司發聲明，宣布已和Mobile Uplift Corporation GmbH達成資產出售協議，預料可在今年1月初完成交易，但至今未有新消息。

產品開發存問題 增資金斷裂危機

Volocopter和Lilium由備受吹捧的獨角獸，變到面臨破產危機，難免令人覺得可惜。但分析下來，也有多個原因。首先，研發eVTOL和申請適航認證，是相當燒錢和耗時的事情。好像無人自動駕駛的士般，由於事關交通安全和沒有先例，所有國家和地區都會傾向較保守穩陣，適航發牌的法例條文也要重新制定。其次，德國只是一個中型經濟體，人口和面積都不能和中美這些大國相比，也缺少軍工訂單，其本土市場對於這門生意的支持力度十分有限。去年4月，Lilium行政總裁接受德國媒體訪問曾提及，該公司自成立以來籌集約14億美元資金，只有2%來自德國。至於德國政府，在財政紀律方面一向相對謹慎，這可能是拒絕為兩家公司貸款提供擔保的原因。第三，Volocopter和Lilium在產品開發方面都有問題，Volocopter同時研發6個型號eVTOL，資源被攤薄，大大增加了資金鏈斷裂危機。Lilium選擇了一條非常獨特的技術路線，採用30個可傾轉的旋翼，令研發難度、時間和製造成本均大增。

去年起內地eVTOL企業較難融資

有行內人士指出，由2023年起，外國eVTOL企業融資比往年困難，去年更困難。至於中國內地，由於以往嚴格限制低空空域，小型飛機和直升機的人均保有量無法和歐美相比，加上人口龐大，故發展eVTOL的需求大於歐美。但由去年起，內地eVTOL企業融資亦較以往困難。

去年拿到大額融資、尤其是每輪融資都上億元的eVTOL企業，基本上都是第一梯隊。至於Volocopter和Lilium給內地同行最大啟示和教訓，就是要對自身技術能力和財力有正確認識，不要高估自己，同時對何時開始產生自身「造血」能力，要有合理年期規劃。

明報記者 薛偉傑

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