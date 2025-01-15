特朗普據報研漸增關稅 人幣先升後軟 人行：匯率有條件保持基本穩定

明報記者 陳偉燊、黃志偉

儘管彭博引述消息人士稱，緩慢加徵關稅之提議處於早期階段，亦未向特朗普提交，但消息一出，即觸發美匯由近4年高位，最多曾跌約0.5%，至昨晚香港時間9時後，跌幅收窄至約0.27%，至109.662。在岸、離岸人民幣亞洲早段同步反彈最多約0.5%，惟至午後人民銀行公布新增貸款見13年低位，在岸及離岸人民幣截至昨晚9時轉為微跌，跑輸其他亞洲貨幣。截至昨晚香港時間9時，日圓、韓圜及新台幣兌美元分別跌0.17%、升0.47%及0.34%（見表）。

瑞銀：逐步加關稅 聯儲局將十分「棘手」

美股期貨昨晚亦普遍做好，標指、納斯達克及道指期貨分別在開市前升0.3%、0.4%及0.2%。據消息稱，醞釀有關加稅方式的顧問，包括財政部長提名人貝森特、將出任國家經濟委員會主任的Kevin Hassett及被任命為經濟顧問委員會負責人的Stephen Miran。彭博引述瑞銀全球經濟與策略研究主管Arend Kapteyn指出，若特朗普上台後逐步提高關稅，對於仍在與通脹「最後一公里」鬥爭的聯儲局來說，將十分「棘手」。他認為，若果改為漸進式提高關稅，就有點像經歷過的疫情和烏克蘭衝擊一再上演，一輪輪的供應鏈衝擊接踵而至，通脹峰值開始大幅攀升，他認為央行要應付這種情况會困難得多。

高盛：CPI倘迫3％ 聯儲局或不減息

高盛首席經濟學家Jan Hatzius在香港接受彭博電視採訪時稱，美國關稅不太可能對通脹和經濟增長產生「巨大影響」，聯儲局亦不急於減息，因此這就是為什麼他們認為，要到第二季度晚些時候，可能在6月議息時才看到今年首次減息。不過，如果通脹被證實更具黏性，而且全年維持在接近3%，聯儲局便可能根本不會減息。

外匯管理局：外幣市場韌力不斷增強

受特朗普上場後加徵關稅影響，人民幣近月貶值壓力持續，惟國家外匯管理局副局長李斌在昨日的國新辦新聞發布會上指，外幣市場的韌力不斷增強，未來一段時期人民幣匯率完全有條件保持基本穩定，中國國際收支總體平衡的格局不會改變。人民銀行副行長宣昌能亦在新聞發布會上稱，其匯率政策立場是清晰和一貫。下階段他們將繼續綜合採取措施，增強外匯市場韌性，穩定市場預期，加強市場管理，堅決對市場順周期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置。