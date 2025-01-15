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美元回軟A股急彈 恒指漲345點 重上萬九關

標籤：經濟

【明報專訊】據報美國候任總統特朗普的經濟團隊，正研究採用漸進式的加徵關稅方案，美元回軟，人民幣曾升值見逾5日最強，內地及本港股市齊齊做好。上證綜指上升2.5％，收復3200點關口，深證成分指數更升逾3.7%，重上10,000點大關。港股恒指昨反彈最多逾440點，重上萬九點關，結束六連跌。科技股是升市火車頭，帶動科指跑贏大市，升逾3%。升市下，大市成交回升至近1600億元。北水淨流入更增加至逾120億元，創近1周高。

北水淨流入逾120億 1周最多

恒指昨高開27點，已是全日低位，在A股帶動下，恒指午後最多升444點，高見19,318點，收報19,219點，升345點或1.8％，是1月9日後收市新高。國指升2.1%收報6987點；科指曾升最多3.75%，是去年12月10日後最大升幅，收市升3.1%報4352點。

大市成交較周一增加17%至1576億元。北水淨流入增加85%至121.8億元，是1月8日後最多。北水已連續第18日流入，累計淨流入1398億元。北水續力吸騰訊控股（0700），淨買入金額達31.5億元；騰訊全日成交居首，達151.9億元。中芯國際（0981）及阿里巴巴（9988）亦分別錄北水淨流入13.3億元及11.3億元。

軟件股炒上 微盟升27%

重磅科網股領漲，美團（3690）、京東（9618）升半成，分別收報144.3元及135.9元，阿里巴巴、騰訊及小米（1810）齊升逾2%，分別收報79.95元、375元及33.75元。航空股反彈，東航（0670）急升15%至2.69元、國航（0753）升10.1%至5元、南航（1055）升11.4%至4.02元。旅遊相關股亦做好，同程旅行（0780）升近半成至18.58元、攜程（9961）升逾1%至504.5元。

軟件股炒上，微盟（2013）升26.8%至2.32元、移卡（9923）升16.4%至8.24元。汽車股有追捧，小鵬汽車（9868） 升逾8%至50.6元、零跑（9863）升13%至33.9元。

郭思治：港股純粹技術反彈

獨立股評人郭思治表示，港股昨日做好純粹是技術反彈，恒指重上萬九點，市場氣氛無疑稍會轉好，但不代表後市就不反覆。加上下周特朗普將上任，市場都擔憂其是否有政策出台，就算其團隊建議採用漸進的加徵關稅方案，對市場仍然有衝擊。此外，農曆年就到，市場銀根一般較為緊張，預期港股維持「上落市」格局，幾百點升幅不是沒可能，但只宜短炒。