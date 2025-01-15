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高盛慕天輝：國際對冲基金對中國市場仍謹慎

【明報專訊】高盛亞太首席股票策略分析師慕天輝（Timothy Moe）表示，截至上周末，高盛接觸到的國際對冲基金仍對中國市場非常謹慎，但相信若內地當局釋出明顯政策支持的信號，令內地及香港股市升勢重現時，國際對冲基金則會再次回歸。

股市升勢倘重現 資金會再回歸

慕天輝指出，國際對冲基金過去非常靈活（very nimble）利用內地及香港股票市場的升勢，如去年9月至10月時，其對中國股票便由非常之低的配置比例增加，但於去年10月升至較高水平時，他們又立即重新調低其持倉比例。

高盛現時給予MSCI中國及A股「增持」評級，MSCI香港則為「減持」評級。慕天輝表示，雖然於股票市場方面，香港股票有北水流動性支持，但目前香港經濟正面對挑戰，因為港元與美元掛鈎，強美元令本港物價上升，惟香港未能與其他國家或地區一樣，可主動通過調整貨幣政策去應對經濟的壓力。另一方面，他亦提及香港作為資產敏感（asset sensitive）的市場，高盛目前對本港房地產市場前景謹慎，亦同時影響對香港股票市場前景的睇法。「如果真的想關注於中國政策支持，我們更為偏好直接（投資）予中國（go directly to China）」慕天輝說。

香港評級「減持」 對樓市前景謹慎

慕天輝亦提到，高盛看好受惠內地政府增加支出的4個A股板塊，包括涵蓋「以舊換新」計劃的消費股份，近期亦見有新利好消息；主要銷售予新興市場及具國際競爭力的內地企業，因為受美國加關稅影響較小；能自力更生的內地科技股；積極增加股東回報的股份。

但慕天輝提到，基於內地經濟政策支持及美國關稅的消息不確定性所影響，預料今年中國股市走勢將會較為顛簸（bumpy）。高盛亦假設不同程度的美國關稅率，去預測MSCI中國指數股份的市盈率，其中一個基本情景為美國向中國商品徵收兩成的關稅、而中國推財政政策作抵消，料今年12月底MSCI中國指數股份的預測市盈率為11倍。