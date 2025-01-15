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去年人幣新貸18萬億 13年來首降 分析：非政府融資需求弱 內地須出招

【明報專訊】人行昨日公布，去年全年新增人民幣貸款18.09萬億元（人民幣，下同），高過市場預期的17.87萬億元，但低於2023年的22.75萬億元，亦為13年來首次出現年度下降（見圖）。至於全年社會融資規模增長32.26萬億元，亦較2023年少增3.33萬億元；單計12月雖按年多增9100億元至2.82萬億元，惟當中來自政府債券淨融資增長便達1.76萬億元，佔當月增量的62％。分析指數據反映非政府融資需求仍疲弱，內地有需要進一步放鬆貨幣政策及推出刺激財政政策以推動經濟。

去年全年新增人民幣貸款按年少增4.66萬億元，受低通脹及樓市疲弱影響，例如主要反映住宅按揭需求的新增住戶中長期貸款便連續第4年下跌，去年增2.25萬億元，少增3000億元。單計12月，新增人民幣貸款約9900億元，稍高於預期的8000億元，亦高於11月的5780億元，但增幅仍低於2019至2023年當月平均值1.2萬億元。同時，12月份社融規模增量中，對實體經濟人民幣貸款新增8407億元，按月雖多增3186億元，按年仍少增2683億元。

貿戰陰霾 彭博：今年難樂觀

對於貸款數據下行，彭博報道，是由於家庭和企業部門的借款需求低迷，造成2024年信貸數據下降。在中國政府的刺激政策下，近幾個月來經濟勢頭有所改善，但受持續通縮和與美國可能爆發貿易戰的影響，2025年的增長前景仍然遠非樂觀。

事實上，去年人行亦已強調，保持信貸合理增長，努力實現社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配；年初英國《金融時報》便引述人行向該報發表評論，指人行將優先考慮利率調整作用， 計劃在2025年適當時候進行減息，將利率從目前的1.5％下調，而非以貸款增長作為量化目標。

彭博經濟研究經濟學家David Qu指出，中國12月信貸數據好於預期，但掩蓋了非政府融資依然疲軟的事實。這表示自去年第三季末政策立場雖轉向更具支持性，但中國經濟的復蘇勢頭正在減弱，需要更多支持，並預計央行會進一步放鬆貨幣政策，雖然人民幣走弱可能會在短期內構成障礙。此外亦會關注財政政策，特別是將於3月初全國人大會議期間宣布的財政赤字規模。

明報記者