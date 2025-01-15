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瑞銀料華半導體支出今年跌20％

【明報專訊】瑞銀投資銀行亞太區科技研究主管Nicolas Gaudois昨日於行業展望會議上表示，「特朗普 2.0」政策下，人工智能（AI）晶片出口管制的延續可能性很高，因美國兩黨在此議題上的立場較一致。雖然中國積極研發本地替代產品以減輕管制影響，但由於缺乏高端的邏輯半導體所需的先進製造技術，中國在擴大產能上面臨困難。瑞銀預測，今年中國半導體設備支出將按年下降20％，部分原因是美國的出口管制。

Nicolas Gaudois指出，中國在推動半導體設備本地化方面投入大量資金，某些領域如顯示技術和後端製造表現良好，市場份額有所提升，受出口管制影響較小。然而，針對AI加速器和高階計算設備的管制日益嚴格，不僅美國，日本和荷蘭等國也參與了出口管制，進一步增加中國擴大高端晶片產能的難度。

雲端業務增長快 反映變現能力

針對大型科技公司在AI領域的研發投入變現能力，瑞銀投資銀行台灣研究主管Randy Abrams表示，由於主要的AI支出均來自大型雲端服務供應商和大規模消費互聯網公司，因此分析員密切關注幾個指標，其中之一是雲端服務的增長。他指出，企業正將工作負載轉移至雲端，並利用雲端上的數據進行AI運算。過去一年，雲端業務增長加快，顯示公司能有效將資本支出（CapEx）轉化為收入。

另一個關鍵指標是如何通過內容和廣告獲利的能力。Randy Abrams舉例稱，Meta和亞馬遜在疫情後的業績回升，為其持續資本支出提供支持。同時，關注資本密集度和自由現金流等數據，許多公司在高資本支出下仍保持穩定的自由現金流，表明相關業務的資本支出具可持續性。