AI學者羅素：AGI需概念突破 明年難出現

冀國際訂AI「行為紅線」

他表示，考慮到AI領域的大量投資，包括大型語言模型以及其他AI概念，不排除AGI在未來數年出現的可能性。如果行業無法在未來五年內推出AGI，投資變得不合理，至少未來10年內都不會有人願意談論AI，很有可能重新開始發展，屆時可建立受控的AI系統，包括可預測其行為方式，以及遵循人類的理解原則。

提到各國之間的AI競爭，羅素認為AI與航空業很相近，一旦出現安全問題將影響整個行業的發展，因此各國亦會討論AI的規範，例如劃上「行為紅線（behavioral red line）」，他亦希望國家之間可在該層面合作；例如美國和中國已同意不允許AI控制核武發射核武器，是一個非常明智的決定。

他相信，2025年仍是持續測試的一年，大多公司仍在測試AI的應用，尋找技術的殺手級應用（Killer application），現時在軟體工程以外未見其他帶來巨大利益的重要經濟領域，只能拭目以待。