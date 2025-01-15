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HashKey Exchange去年交易額增長85％

【明報專訊】香港持牌虛擬資產交易所HashKey Exchange公布年度業績報告，平台在獨立虛擬貨幣資料整合商CoinGecko（幣虎）全球平台排名中位列第七名，是香港虛擬資產交易平台之首；年內資產管理規模（AUM）突破100億元，交易總額高達6000億元，按年增長85％。

企業用戶量飈160％

平台又提到，HashKey Exchange為數百家企業提供虛擬資產交易及託管服務，其企業用戶數量激增，按年增長逾160％；不斷豐富交易產品，去年為專業投資者新增11種幣種，零售投資者新增雪崩幣（AVAX）、鏈克幣（LINKZ）兩種幣種，一共提供27種可虛擬貨幣代幣，滿足不同投資者的需求。

平台旗下HashKey Pro為機構推出專業綜合服務，已與虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）、勝利證券（8540）等十多家券商、銀行等金融機構合作，通過HashKey提供的Omnibus解決方案及API接口，在HashKey Exchange完成用戶資產託管、交易及清算；Omnibus業務至今的資產規模已超過20億元，交易量亦超過百億元。

比特幣近日受美國減息急降溫影響，價格明顯波動，本周一晚曾跌穿9萬美元，見去年11月以來低位；昨日亞洲交易時段急彈，曾重上9.7萬美元水平，至晚上8時報96,540美元（見圖）。