碧桂園發業績 年半蝕逾1900億

截至去年6月底 共借2502億

2023年收入4010.2億元，按年跌6.8%，每股虧損6.49元。2024年上半年收入1021億元，按年下跌54.9%，每股虧損0.46元。截至去年6月底，總現金餘額447.8億元，總借貸約2502億元。

2023年全年巨虧，主要由於財報對物業存貨及金融資產及財務擔保作出巨額減值。公司對在建物業及持作銷售的已落成物業計提減值，淨額約824億元；另因應部分應收款項存在無法回收的風險，計提損失淨額約372億元。

公司有信心在未來一年有充足的營運資金。保信用方面，公司高度重視債務風險化解，已成功將若干本金於去年6月30日後12個月內到期的境內公司債券的到期日延長。然而，集團未能按時支付某些優先票據、可轉換債券及銀行和其他借款到期的利息和本金。截至去年6月底，集團的總債務中有1472.8億元發生違約或交叉違約。碧桂園早前因無法在財政年度結束3個月內公布2023年業績，由去年4月停牌至今，公司將繼續停牌。