「TikTok難民」湧入 小紅書登下載榜首 中方據報研馬斯克接手 TikTok：純屬虛構

多隻相關中國電商A股漲停

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彭博社引述知情人士透露，中方強烈希望TikTok仍由字節跳動所有，不過中國官員已開始討論針對TikTok的應急計劃，包括評估將TikTok的美國業務，售予為美國下屆特朗普政府掌管政府效率部（DOGE）的馬斯克，作為避免TikTok在美國被禁的選項之一。彭博社消息指，與特朗普盟友可能達成協議，對中國政府具一定吸引力，預計中國政府對TikTok最終應否出售有一定的發言權。不過TikTok發言人表示，此消息「純屬虛構」。

TikTok與母企字節跳動正就「不賣就禁」法令向美國最高法院上訴，但法官在1月10日的辯論表示，可能會維持法令。目前字節跳動尚未公開尋找買家，倘最高法院維持法令，TikTok將於周日起從美國的應用程式商店下架，而網絡服務商也將被禁止支援該程式。中央社報道，媒體昨向中國外交部提問關於TikTok一旦在美國被禁，就將美國業務售予馬斯克的消息，以及是否擔心小紅書在美國步TikTok後塵，中國外交部發言人郭嘉昆表示，不回答假設性提問，並強調美方應為企業提供非歧視的營商環境。

對於美國當局以國安為由打壓TikTok，美國TikTok用戶正以一個不同尋常的流行話題——告別「中國私人間諜」（personal Chinese spy），諷刺即將生效的「不賣就禁」法令。這些用戶拍片與「中國間諜」話別，甚至表示寧願與中國政府分享數據，也不願使用其他美國短視頻軟件。

部分用戶則轉向TikTok的競爭對手小紅書。截至周二，小紅書的「TikTok難民」主題的瀏覽量已達1億次，並引發約250萬條討論。部分內容關於如何使用該軟件，並學習簡單的中文。猶他州學校食堂員工Sarah Fotheringham向BBC稱，轉向小紅書是反對美國政府的一種方式，指自己是普通人，「若中方真的想要我的數據，就拿走吧。」

用戶：轉向小紅書 反對美政府

田納西州技術員Sydney Crawley透露，在創建小紅書帳戶的24小時內，就吸引到逾6000名粉絲，她將努力在小紅書建立新聯繫。

彭博行業研究估計，TikTok的美國業務價值可能介乎400億至500億美元（約3120億至3900億港元）。任何出售都必須獲中國政府批准，而全球首富馬斯克在2022年斥資440億美元，收購社交平台Twitter（現名為X）。倘馬斯克同時經營X和TikTok美國業務，對其將有一定的吸引力。TikTok在美國有超過1.7億用戶，其產生的大量數據將有助於馬斯克的AI公司xAI的業務。

部分分析認為，美國候任總統特朗普將會是TikTok避過禁令的唯一機會。特朗普周一接受美國Newsmax訪問時稱，將待最高法院的裁決後，他才作出決定。特朗普重申，他在TikTok有「非常好的體驗」，並指TikTok為其爭取到年輕選民的支持。

（綜合報道）

[國際金融]