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上月PPI意外降溫 美股三大指數早段向上

【明報專訊】由於食品成本回落，加上服務價格持平，美國12月生產者物價指數（PPI）意外降溫。12月PPI按月升0.2%，升幅較預期低0.1個百分點。剔除波動較大的食品及能源價格，12月核心PPI更按月持平，分析師原預期升幅達0.3%。PPI計算商品生產成本，是衡量消費者物價的領先指標。PPI升幅較預期低，有助緩和市場對通脹壓力的擔憂。美股三大指數早段向上。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，交易員最新預計，美聯儲將在今年底前減息0.294厘。相比PPI數據公布前，交易員預計減息幅度約0.27厘。Dakota Wealth投資組合經理Robert Pavlik稱，整體而言，數據對股市和債市有積極作用。

日央行副行長暗示本月或加息

此外，日本央行副行長冰見野良三昨表示，央行官員將在下周的政策會議，討論是否加息。彭博社分析，他透露的會議內容，超出央行行長植田和男最近關於1月會議的言論，暗示日本央行可能在本月23至24日的會議加息。

冰見野良三稱，在實施貨幣政策時，「判斷正確的時機很困難，但至關重要」。他表示，央行官員將根據經濟前景，在本月的貨幣政策會議「討論是否提高政策利率」。對於2025年春季勞資談判（春鬥）的加薪動向，冰見野良三表示，大概有望繼2024年度後，再次取得堅實成果。曾任日本央行委員的木內登英指出，冰見野良三的發言，暗示了加息的想法，雖不清楚加息的時間是否在1月，但希望在近期實施。

對利率敏感的日本兩年期國債孳息率昨漲至0.68厘，是2008年10月以來高位。日本10年期國債孳息率亦漲至1.25厘，而40年期國債孳息率更漲至2.755厘，是2007年該年期的國債推出以來最高的水平。

（綜合報道）

[國際金融]