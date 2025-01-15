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姜靜：英鎊或續有貶壓

【明報專訊】上周，英債和英股遇拋售潮，30年期英債收益率攀升至1998年以來最高，富時250指數錄得2023年中以來最大單日跌幅。英鎊亦受波及，兌美元跌至14個月新低，波動性明顯增加，甚至一度超過兩個標準差。

今輪英債價格顯著下挫，除受外圍因素帶動，亦見有「債券衛士」交易（投資者通過拋售債券，迫使政府改變財政秩序）的影子，反映市場對英國政府財政穩健以及通脹的擔憂。最近，英國經濟數據有所放緩、通脹預期回升，加上油價的反彈，對經濟前景不確定性和通脹的憂慮加劇，額外風險溢價令長端收益率大升，並脫離了貨幣政策路徑。

英鎊兌美元與10年英美利差走勢出現顯著背離，顯然目前市場的關注點已從利差轉移至英國發債成本的上漲、陷入滯漲的風險，以及經常帳和財政雙赤字問題。預算責任辦公室預計2024至2025的債息支出佔GDP的3.2%，市場擔心英債收益率的飈升，將繼續推高英國政府的發債成本，迫使當局提高稅收或削減支出，從而打擊增長前景。同時，有報道指一些使用負債驅動投資（LDI）對冲策略的退休基金，因債價急跌觸發孖展補倉，再度出現2022年時的LDI流動性壓力，儘管情况遠不及當時極端。

貨幣政策方面，由於對滯脹的擔憂，目前英倫銀行陷入兩難。隔夜指數掉期市場數據顯示，交易員預期今年該行僅減息兩次，儘管減息幅度明顯低於其他主要央行，但英鎊未從中受惠；然而，如接下來英倫銀行發出更鴿派信號，或為英鎊帶來額外壓力。短期內，英鎊面對相當不利局面，若「債券衛士」交易持續，或繼續有貶壓；英鎊的復蘇，須要英國經濟基本面出現實質改善，同時市場對財政政策的信心亦有所增強。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]