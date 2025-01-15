基金特區：聯博：料美今年減息4次 債券仍有機會 對歐洲市場債券較審慎

Gershon Distenfeld表示，儘管可能出現經濟放緩，但由於企業保守的資產負債表管理，預計違約率仍將保持在低點，投資組合管理策略包括流動性、公司盈利能力及美元為基礎貨幣以減少匯率風險。相比美國債券，Distenfeld對歐洲債券前景看法較審慎，並指投資者要留意該等債券信貸品質和流動性管理。

在踏入2025年之際，今年市場焦點包括通脹情况、利率變動、經濟增長前景等均存在變數，地緣政治籠罩着高度不確定性。Distenfeld表示，在經濟增長及地緣政治進入關鍵時刻，他管理債券組合屬主動型，今年仍可以發掘難得的投資機會。他表示，旗下債券投資以美元為基本貨幣，但已對冲貨幣風險。雖然美元呈強勢，但並不會因而顯著改變其投資組合的投資期。Distenfeld表示，在管理債券時，並不着重公司規模，反而更留意手持公司債的資產負債表實力及現金流。過去幾年因為疫情問題，令公司併購活動減少，但在復常後會否出現大型併購潮令債券市場波動性增加？他預測併購活動會略有增加，但不會大幅增加，現時不少公司專注於償還債務。反而投資者要留意違約率可能會略有上升，但他強調不會大幅上升，因為公司的資產負債表保守，並且在COVID之後沒有增加槓桿。

主動型揀債 已對冲貨幣風險

Distenfeld表示，以聯博環球高收益基金為例，基準貨幣以美元為主，即使基金買入其他亞洲貨幣債券，也會做對冲。他又稱，本地貨幣債券的風險很高，例如貿易政策和出口等因素改變。他亦強調今年仍然要留要利率走向及美國政府是否有能力令經濟「軟着陸」。該基金雖然投資高收益債券，但是他與其團隊主要都是選擇評級較高（見表），以及息率與非投資級別息率相差收窄的債券，故在此情况下不用選擇較低評級債券；根據數據顯示，接近40%的BBB評級債券，提供息率接近BB級別債券，故偏好BBB評級債券。

增持2至3年期債 減持10年期債

不過，12月份美國就業報告顯示勞動市場表現強勁，就業增長遠超預期，新增職位達25.6萬，高於11月份修正後的21.2萬，失業率從4.2%略微下降至4.1%，這些數據表明勞動市場持續保持健康，故市場預期美國「軟着陸」機會較大。Distenfeld表示，預期聯儲局在2025年會減息4次，每次25個點子（100點子等於1厘）。在今年的利率走勢情况下，會增持兩到3年期債券，減持10年期債券。

對於市場擔心美國通脹會否上升，Distenfeld指出通脹很難預測，大家關心美國關稅會否導致超級通脹，他指出關稅未必能導致嚴重的通脹，通貨膨脹對高槓桿公司有利，因為可以增加收入和利潤，而不一定會增加債務。目前美國收益率仍接近周期高位，未來減息幅度和長期中性利率存在不確定因素。聯儲局預期中性利率為3厘，而市場預期為低於4厘，引起市場憂慮政策刺激力度會過強。在美國新政府的領導下，貿易政策仍然含糊，對美國經濟增長和通脹的影響未明，並取決於新政府政策。最終，收益率曲線可能走斜，除非增長環境明顯轉弱，長期債券持續上升的空間不大。

歐洲或進一步降息 孳息率續下滑

歐洲原已面臨結構性與地緣政治考驗，故較容易受到外部衝擊而陷入衰退，如德國提早改選與美國再由特朗普當選，因此情勢可能變得更加嚴峻。聯博認為，這些挑戰可能導致歐洲進一步降息，孳息率會有機會繼續下滑，幅度可能會大於市場目前預期。整體而言，投資等級債券發債企業若擁有較強勁的財務狀况，預計相對能夠承受關稅壓力。信貸市場吸引的綜合收益率和明顯偏緊的息差之間展開拉鋸戰，收益率顯然處於上風，雖然投資級別和高收益債券息差跌至數十年來低位。穩健的信貸基本因素支持這些市場的表現，但前所未見的需求會令息差收窄。

明報記者 龍彩霞

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